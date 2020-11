Bão số 13 làm 17 người bị thương, 1.356 ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái

Bão số 13 làm tốc mái 1.248 công trình trường học, nhà ở tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sau khi đi sâu vào đất liền các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 11, chiều tối nay (15-11), bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong đêm nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần trên khu vực Trung Lào.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên tối và đêm nay, trên đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục có gió giật mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 50-100mm, có nơi cao hơn 120mm. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại vùng núi, ngập lụt sâu ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị...

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13 kết hợp với không khí lạnh nên đêm nay và ngày mai (16-11), thành phố Hà Nội có mưa vừa; lượng mưa phổ biến tại khu vực trung tâm và các huyện phía Nam thành phố khoảng 20-40mm, có nơi cao hơn; các huyện phía Bắc và phía Tây thành phố khoảng 15-30mm. Ngoài ra, thời tiết Hà Nội tiếp tục trở lạnh, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C...

Thống kê ban đầu về thiệt hại, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến 17h ngày 15-11, bão số 13 đã làm 17 người bị thương khi chằng chống nhà ở, trong đó, tỉnh Quảng Bình có 8 người, tỉnh Quảng Trị 6 người, tỉnh Quảng Nam 3 người. Bên cạnh đó, bão số 13 đã làm 5 ngôi nhà bị sập đổ, 1.351 ngôi nhà bị tốc mái, 13 tàu thuyền bị chìm tại khu neo đậu, 17 trụ điện bị gãy đổ, 283 xã/phường cắt điện chủ động để bảo đảm an toàn...

Tác giả: Kim Huệ

Nguồn tin: hanoimoi.com.vn