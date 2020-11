Bão đi dọc bờ biển miền Trung, gây gió mạnh, mưa to

Dân vùng sạt lở núi Trà Leng lại sơ tán tránh bão trong đêm tối Người dân xã Trà Leng, huyện Nam Trà My được sơ tán đến điểm trường tránh bão trong tối 14-11 - Ảnh: PHƯƠNG LY Tối 14-11, tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam, nơi từng xảy ra vụ sạt lở núi làm hàng chục người chết và mất tích, hàng nghìn người dân ở nơi có nguy cơ sạt lở núi, lũ quét đã được sơ tán đến các điểm trường trú bão. Tại điểm Trường phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trà Leng, hàng trăm người dân đã gùi áo quần, đùm đề con cái đến điểm trường này để trú bão. Nhiều người dân cho biết rất sợ hoàn lưu của bão gây mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét nên từ chiều 14-11, họ đã phải thực hiện sơ tán đến điểm trường này trú bão. Đây là lần thứ ba người dân Trà Leng sơ tán, trước đó bão số 9 và số 10 họ cũng tất bật di dời, sơ tán trong đêm để tránh bão, né sạt lở núi. Trẻ em được đưa đi tránh bão - Ảnh: PHƯƠNG LY Còn tại TP Hội An, Quảng Nam, bà Phạm Thị Mỹ Hương - phó chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, TP Hội An, cho biết chính quyền đã sơ tán 1.090 người dân ở những nơi sát chân núi, nhà bán kiên cố, xập xệ đến 20 điểm trú ẩn an toàn như đồn Biên Phòng, nhà trú bão, trụ sở. Theo số liệu, đến chiều 14-11 huyện Nam Trà My đã sơ tán tập trung hơn 1.200 hộ với 4.200 nhân khẩu đến nơi an toàn trú bão. Còn toàn tỉnh Quảng Nam tính đến 17h cùng ngày đã sơ tán tổng cộng 23.687hộ với 71.840 nhân khẩu.