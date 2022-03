Bàn thờ Thần Tài cắm hoa gì để thu hút nhiều tài lộc?

Hoa đồng tiền



Khi chọn hoa cúng ban thờ Thần Tài, gia chủ nên lựa chọn những loại hoa có màu đỏ và vàng, thể hiện cho sự giàu có và may mắn.



Và loại hoa tiêu biểu cho hai màu sắc này chính là hoa đồng tiền. Đúng như tên gọi của chúng, loài hoa này đại diện cho tiền tài và phúc lộc. Tuỳ theo nguyện cầu của mình gia chủ có thể chọn hoa đồng tiền màu đỏ thể hiện ước vọng những điều rực rỡ, may mắn, hoặc hoa vàng tượng trưng cho hạnh phúc, sung túc.



Hoa mẫu đơn



Hoa mẫu đơn được coi là vua của các loài hoa bởi vẻ đẹp trang nghiêm, quyền quý của chúng. Đây là loại hoa được gia chủ yêu thích nhất để đặt trên bàn thờ cúng Thần Tài.



Những đóm hoa rực rỡ này sẽ mang đến bình an, thịnh vượng và tài lộc cho gia đình. Màu hồng của hoa cũng đem lại sự ấm cúng, tươi sáng cho khu vực bàn thờ của bạn.



Hoa hồng



Trong thờ cúng, hoa hồng có ý nghĩa đại diện cho sự may mắn, thăng tiến.



Khi chọn mua hoa hồng về thờ, gia chủ nên chọn mua màu đỏ hoặc vàng. Trong đạo Phật, đây là hai màu sắc tượng trưng cho sự trang nghiêm. Rất tốt khi đặt vào bàn thờ Thần Tài.



Đặc biệt, gia chủ nên chọn những cánh hoa có lộc non, đây là biểu tượng cho sự phát triển, may mắn và tài lộc.



* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tác giả: Thủy Linh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn