Bán thai nhi - nỗi đau chưa có hồi kết - Kỳ 2: Những bàn tay ma quái

Bị khởi tố rồi bỏ trốn Không lâu sau khi đưa chị Mùi sang Trung Quốc để đẻ và bán con trót lọt, Oanh về nước tiếp tục dụ dỗ thêm 4 phụ nữ khác. Tuy nhiên, tháng 9-2018, trong lúc họ ngồi trên xe ba gác do chồng Oanh làm tài xế ở Trung Quốc thì bị tai nạn khiến một thai phụ quê huyện Kỳ Sơn tử vong. Những người trên xe lập tức bị cảnh sát sở tại tạm giữ lấy lời khai và phát hiện toàn bộ phụ nữ trên xe đều được Oanh đưa qua Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch để sinh con rồi bán. Cảnh sát nghi ngờ đường dây này do Oanh và người chồng Trung Quốc cầm đầu. Sau nhiều tháng bị giữ ở Trung Quốc để phục vụ điều tra, Oanh cùng những phụ nữ còn sống sót sau vụ tai nạn được trả về Việt Nam. Oanh sau đó bị Công an Nghệ An khởi tố về tội tổ chức người khác trốn ra nước ngoài. Tuy nhiên, cô ta được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ và đã bỏ trốn.