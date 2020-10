Bàn giao người bệnh tâm thần đi lạc về với gia đình

Trong tỉnh

Công an huyện xã Công Thành, Yên Thành (Nghệ An) vừa nhận được thư cảm ơn của gia đình anh Lương Xuân Ánh, SN 1991, trú tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hoá về việc Công an xã đã tìm thấy người thân là anh Nguyễn Trọng Cần, SN 1989, trú tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá, bị hạn chế về nhận thức bỏ nhà đi, về với gia đình.