Bán dự án “ma”, 2 vợ chồng xộ khám

Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phú Thuận (SN 1978, quê Long An) và Nguyễn Thị Cẩm Hồng (SN 1971, ngụ quận 4, TP Hồ Chí Minh, vợ Thuận) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vợ chồng Thuận - Hồng là những người liên quan đến Công ty TNHH MTV bất động sản Đất Xanh Long An. Thuận và Hồng bị tố cáo về hành vi lừa đảo nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An đã nhiều lần gửi giấy triệu tập, xác minh nơi cư trú nhưng cả 2 đã rời khỏi địa phương đi đâu không rõ. Sau một thời gian dài truy tìm, ngày 6/7, Công an tỉnh Long An đã bắt được Thuận-Hồng khi 2 đối tượng này đang lẩn trốn tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Vợ chồng Thuận-Hồng.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, nhiều người đân đầu tư có đơn thư gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an huyện Đức Hòa phản ánh về việc chủ dự án Chỉnh trang Khu dân cư Đất Xanh - Mỹ Hạnh Nam (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) có hành vi lừa đảo, bán dự án "ma". Chủ đầu tư của dự án này là Công ty TNHH MTV bất động sản Đất Xanh Long An. Dự án trên có diện tích 7ha tại xã Mỹ Hạnh Nam theo chủ trương đầu tư ngày 18/7/2017 của tỉnh Long An, mục tiêu là xây dựng nhà ở. Tuy vậy, khu đất này chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Qua nhiều đợt kiểm tra, các ngành chức năng phát hiện dự án này có nhiều vi phạm như: chưa đưa các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy theo quy định để triển khai dự án và đã hết thời gian nhưng chưa được giãn tiến độ đầu tư lần 2. Kết luận cho thấy, về đất đai công ty này chưa có quyền sử dụng đất, đất ở dự án vẫn là đất nông nghiệp, đất ở nông thôn. Tuy nhiên công ty này đã xây dựng hàng rào bao quanh dự án (khoảng 2ha) chắn lối đi một số thửa đất bên trong, ngang nhiên san lấp một phần đất (khoảng 0,9ha) xây dựng hạ tầng kỹ thuật khi chưa làm các thủ tục về xây dựng trên phần đất này.

Công ty được UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương đầu tư với tên dự án chỉnh trang Khu dân cư Đất Xanh - Mỹ Hạnh Nam, tuy nhiên, công ty này lại thực hiện các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp với người dân dưới tên dự án không có thật là chỉnh trang Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường 2. Công ty TNHH MTV bất động sản Đất Xanh Long An còn để cho người không đủ pháp nhân ký hợp đồng giao dịch mua, bán, chuyển nhượng đất nền với người dân.

Quá trình kiểm tra, các ngành chức năng kết luận, Công ty TNHH MTV bất động sản Đất Xanh Long An đã lừa dối khách hàng, bán dự án “ma” để thu tiền của người mua, có dấu hiệu tội phạm nên chuyển hồ sơ lên Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Có 36 người dân gửi đơn tố cáo cung cấp 45 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp được sao y chứng thực và có biên lai đóng tiền với số tiền chuyển vào tài khoản của Công ty TNHH MTV bất động sản Đất Xanh Long An là hơn 21,7 tỉ đồng.

Ngày 1/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án chỉnh trang khu dân cư Đất xanh, xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hoà để tiến hành điều tra. Xác định Thuận- Hồng là 2 đối tượng thực hiện các hành vi lừa đảo trên nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã gởi giấy triệu tập nhưng Thuận- Hồng đã rời khỏi nơi cư trú.

Tháng 6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà. Qua truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Long An đã bắt được Thuận-Hồng di lý về Long An điều tra xử lý.

Tác giả: Anh Thư-Lâm Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân