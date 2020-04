Bãi biển Thái Lan vắng khách, rùa lên bờ đẻ trứng kỷ lục trong 22 năm

Thái Lan đã tìm thấy số lượng tổ rùa biển quý hiếm nhiều nhất trong hơn 2 thập kỷ trên các bãi biển, khi khách du lịch phải ở nhà vì đại dịch Covid-19, các nhà môi trường cho biết, Reuters đưa tin.

Thái Lan ghi nhận 2.765 ca nhiễm Covid-19 và 47 ca tử vong. Lệnh cấm các chuyến bay quốc tế và kêu gọi người dân ở nhà khiến số lượng khách du lịch giảm mạnh, nhưng lại giải phóng bãi biển cho các động vật hoang dã.

Kongkiat Kittiwatanawong, giám đốc Trung tâm sinh học biển Phuket, cho biết 11 tổ rùa lên bờ đẻ trứng được tìm thấy kể từ tháng 11 năm ngoái, đây là con số cao nhất trong hơn 20 năm qua.

Các bãi biển vắng khách ở Thái Lan đã tạo điều kiện cho loài rùa lên bờ đẻ trứng. Ảnh: Reuters.

“Đây là một dấu hiệu tốt cho chúng tôi, vì nhiều khu vực sinh sản đã bị con người phá hủy, không có số lượng tổ như vậy được tìm thấy trong 5 năm trước. Nếu chúng ta so sánh với năm trước, chúng đã không đẻ nhiều trứng như vậy, rùa có nguy cơ bị chết bởi ngư cụ và con người xâm chiếm các bãi biển”, ông nói.

Rùa da là loài rùa biển lớn nhất thế giới. Chúng được xếp vào nhóm có nguy cơ tuyệt chủng ở Thái Lan và được Liên minh bảo tồn Thiên nhiên quốc tế liệt vào danh sách các loài dễ bị tổn thương trên toàn cầu.

Chúng thường đẻ trứng trên những bãi biển yên tĩnh. Nhưng chúng ít khi lên bờ để đẻ trứng khi khách du lịch đổ về các bãi biển. Một số du khách vô ý thức còn đào tổ của chúng lên để lấy trứng.

Cuối tháng 3, nhân viên tại công viên quốc gia ở tỉnh Phanga Nga giáp biển Andaman đã ghi nhận 84 cá thể rùa con nở sau khi theo dõi trứng của chúng trong 2 tháng.

Ngay khi mới chào đời, rùa con phải tìm đường xuống biển. Chúng phải đối mặt với nguy hiểm từ những kẻ săn mồi luôn rình rập như diều hâu, quạ và cua ma.

Tác giả: Trung Hiếu

Nguồn tin: zing.vn