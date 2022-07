Bác tin người đàn ông lẻn vào nhà hàng tiệc cưới Aqua Palace bắt cóc trẻ em

Sáng 4/7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh một người đàn ông được cho lẻn vào nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn quận Bình Thạnh, TP.HCM bắt cóc trẻ em gây xôn xao dư luận.

Trong hình ảnh, một người đàn ông mặc áo trắng bị bảo vệ cùng 1 người khác khống chế. Bài đăng cho rằng, người này đã lẻn vào tiệc cưới và bắt cóc trẻ em thì bị các hành khách phát hiện, tri hô.

Người đàn ông lẻn vào nhà hàng tiệc cưới Aqua Palace ở quận Bình Thạnh trộm cắp tài sản bị bắt giữ.

Qua xác minh của PV Báo Giao thông, sự việc xảy ra vào tối 2/7 tại nhà hàng tiệc cưới Aqua Palace trên đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Đại diện nhà hàng tiệc cưới Aqua Palace xác nhận, hình ảnh trên xảy ra tại nhà hàng của mình. Sau đó, Công an đã đến đưa người này về làm việc, hiện phía đơn vị vẫn chưa nắm được thông tin chính thức từ công an.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện UBND quận Bình Thạnh khẳng định, không có sự việc bắt cóc trẻ em trên địa bàn như trên mạng xã hội đã đăng tải.

Nhà hàng Aqua Palace nơi xảy ra vụ việc.

Trong khi đó, Công an quận Bình Thạnh cho biết, người đàn ông trên lẻn vào nhà hàng tiệc cưới để thực hiện trộm cắp tài sản nhưng bị người dân phát hiện.

“Trước khi người này lẻn vào nhà hàng trên đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản tương tự tại nhà hàng tiệc cưới ở thành phố Thủ Đức. Hiện Công an quận Bình Thạnh đã lập hồ sơ, chuyển đối tượng cho Công an thành phố Thủ Đức để xử lý”, đại diện Công an quận Bình Thạnh nói.

Lãnh đạo phường 13, quận Bình Thạnh cũng khẳng định không có vụ việc bắt cóc trẻ em nào xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 19h, sau khi thực hiện vụ trộm điện thoại tại nhà hàng tiệc cưới ở phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thì người đàn ông này đến nhà hàng Aqua Palace.

Sau khi lẻn vào bên trong, người đàn ông trên làm quen với một bé gái 5 tuổi có mặt trong đám cưới. Người mẹ của bé gái phát hiện nghi ngờ là bắt cóc trẻ em nên hô hoán và giữ đối tượng lại.

Nhận tin báo, Công an phường 13, quận Bình Thạnh đã có mặt tại hiện trường, đưa đối tượng về trụ sở để làm việc. Qua xác minh, Công an khẳng định đây là vụ trộm cắp tài sản chứ không phải là bắt cóc trẻ em như trên mạng đã đăng tải.

Tác giả: Bùi Tư

Nguồn tin: Báo Giao thông