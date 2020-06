Bà Rịa – Vũng Tàu: Xôn xao clip nhóm nữ sinh vây đánh bạn dã man

Tối 14/6, trên mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip dài gần 4 phút và 7 phút ghi lại cảnh 1 nhóm nữ sinh khoảng 5-6 người đánh 1 nữ sinh khác dưới chân núi Minh Đạm, thuộc địa bàn KP.Hải Sơn, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận, đa số đều bày tỏ phẫn nộ trước hành động của nhóm nữ sinh này.

Em Đặng Thị Huỳnh Nhung (áo trắng) bị nhóm nữ sinh đánh dã man. Ảnh cắt từ clip.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, lúc đầu nhóm nữ sinh gồm 3 người vây quanh đánh 1 nữ sinh mang áo trắng, quần tây đen. Thời điểm này, nữ sinh mang áo xanh liên tục chửi bới kèm theo đấm đá vào người nữ sinh áo trắng.

Tiếp đó, 3-4 nữ sinh khác cũng lao vào, cầm mũ bảo hiểm vây quanh và đánh trực tiếp lên đầu, rồi đẩy nữ sinh áo trắng xuống đường. Chưa dừng lại, nhóm nữ sinh này còn liên tiếp buông lời đe dọa, mặc cho nữ sinh nữ sinh áo trắng không có bất kỳ phản kháng nào.

“Mày con ai, mày con ai hả… kêu mẹ lên nhà tao nè, thị trấn Đất Đỏ nè, đi lên tiếp. Nhà tao ở mặt tiền đường luôn á, hỏi biết bác sĩ L. không? Đối diện là nhà tao đó", nữ sinh áo xanh trong clip buông lời thách thức, đe dọa.

Điều đáng nói, tại hiện trường còn có một số nữ sinh khác (trong đó có 1 nam) nhưng chỉ đứng nhìn và sau đó một người đứng ra quay clip.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 15/6 PV Người Đưa Tin Pháp Luật có cuộc trò chuyện với nữ sinh áo trắng bị đánh trong đoạn clip, cùng bà ngoại của nữ sinh này.

Theo đó, nữ sinh bị đánh là em Đặng Thị Huỳnh N., SN 2007, trú tại ấp Phước Lợi, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ.

Bà Phong chỉ vết thương trên cổ cháu ngoại mình. Ảnh: Hoàng Hưng.

Nói về đoạn clip, em Nhung cho biết, sự việc xảy ra vào chiều 11/6. Trong lúc đang đi đón em trai ở trường mầm non thì bị Hoa cùng Hảo chặn đường, yêu cầu chạy xe lên núi Minh Đạm giải quyết mâu thuẫn trước đó trên mạng xã hội.

Nhung không chịu đi thì bị Hoa cùng Hảo ép xe dẫn đi.

“Vào khoảng 14h30, Hoa có nhắn tin qua Facebook hẹn ra nói chuyện ở dưới đường lên núi Minh Đạm, tuy nhiên em không đồng ý. Đến khoảng 16h, trong lúc em đang đi đón em trai, đến vòng xoay Long Tân thì bị Hoa chở theo Hảo chạy đến chặn đầu xe và yêu cầu lên núi nói chuyện.

Em nói không đi thì bị Hoa ép xe dẫn đi. Khi đến nơi thì có 1 nhóm khác đang đứng đợi và nhóm này đánh liên tiếp vào người em. Những bạn khác dùng cả mũ bảo hiểm đập vào đầu em và em nằm gục xuống đường”, Nhung kể lại.

Gia đình em N. trao đổi vụ việc với phóng viên. Ảnh: Hoàng Hưng.

Theo N., nguyên nhân sự việc do xảy ra mâu thuẫn trước đó vì những conment bình luận và "bóc phốt" trên Facebook giữa N. và Diệu (bạn của N.). Sau đó, Diệu rủ Hoa cùng một số người khác đánh N..

Thời điểm bị đánh, N. đã nghỉ học hơn 1 tuần ở trường THCS Châu Văn Biếc.

Trao đổi với PV, một cán bộ Công an Thị trấn Phước Hải cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc công an có nhận được tin báo. Tuy nhiên, khi lên đến hiện trường thì tất cả đã ra về. Đến ngày hôm sau gia đình cùng em N.có lên trụ sở công an trình báo sự việc.

Theo vị cán bộ trên, bước đầu xác định được 6 em có liên quan trong vụ đánh nhau.

Gồm: Trần Thị Ngọc H. SN 2006 (nữ sinh áo xanh trong đoạn clip), Nguyễn Ngọc Bạch D. SN 2005, Võ Thị Thanh Th. SN 2005, Nguyễn Thị Hồng Tr. SN 2007 (người quay clip), Trần Thị Yến N. SN 2008, tất cả cùng trú tại huyện Đất Đỏ và 1 nữ sinh tên Mỹ Duyên, trú tại huyện Long Điền (công an đang xác minh – PV).

“Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, chúng tôi đã vào cuộc xác minh và mời các em có liên quan đến viết bản tường trình, dưới sự dám hộ của phụ huynh do các em chưa đủ 18 tuổi. Hiện, chúng tôi đang tiếp tục xác minh để có hướng xử lý theo quy định”, vị này cho hay.

Được biết, trong số những nữ sinh tham gia đánh Nhung chỉ có em Võ Thị Thanh Th. đang học cấp 2, còn lại đều đã nghỉ học.

Video: Nhóm nữ sinh đánh, lấy mũ bảo hiểm đập vào đầu nữ sinh áo trắng gây xôn xao mạng xã hội.

