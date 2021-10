Bà Nguyễn Phương Hằng "tố" bị ông Võ Hoàng Yên và luật sư hành hung ở Công an TP HCM

Tối 17-10, bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, CEO Công ty Cổ phần Đại Nam) đã nói trong buổi livestream rằng "tôi bị Võ Hoàng Yên và các luật sư tấn công tại Công an TP HCM". Theo bà Nguyễn Phương Hằng, buổi livestream này có 1 triệu người đang xem.

Bà Nguyễn Phương Hằng nói rằng ngày 16-10, bà được Công an TP HCM mời lên làm việc liên quan đến đơn tố cáo của bà đối với ông Võ Hoàng Yên. Tại buổi làm việc này có ông Võ Hoàng Yên cùng các luật sư của ông.

Lúc này, bà Hằng cũng làm việc cùng luật sư của mình. Khi đang làm việc thì phía ông Võ Hoàng Yên cùng luật sư đã tấn công bà Hằng. Riêng một luật sư còn "ngồi gác hai chân lên bàn làm việc".

Bà Nguyễn Phương Hằng và chồng trong buổi livestream.Ảnh chụp lúc 21 giờ 43 ngày 17-10

Bà Phương Hằng cho biết lúc đó ông Võ Hoàng Yên và 4 luật sư hành hung bà tại Công an TP HCM có sự chứng kiến của cán bộ công an. Bà Hằng khẳng định ông Võ Hoàng Yên đánh bà trong khi một luật sư đứng lên "tiến tới sỉ vào mặt" bà. Bà Phương Hằng còn tuyên bố chịu trách nhiệm trước pháp luật về phát ngôn của mình, đồng thời đề nghị Công an TP HCM trích xuất camera.

Liên quan đến vấn đề này, Công an TP HCM cho biết đang làm rõ vấn đề bà Nguyễn Phương Hằng nói trong buổi livestream. Trước đó, Công an TP HCM cho biết đã chuyển đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM để xem xét và giải quyết theo thẩm quyền.

Bà Nguyễn Phương Hằng đã có đơn tố cáo ông Huỳnh Minh Hưng (SN 1971, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ngụ quận 10) có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân vận động từ thiện. Bà Hằng cho rằng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã không minh bạch, không công khai, công bố kịp thời rõ ràng chứng cứ sử dụng nguồn tiền quyên góp.

Trong đơn, bà Nguyễn Phương Hằng nêu rõ hành động của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có nét tương đồng với việc "ngâm" tiền từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh, xâm hại đến quyền lợi chính đáng của người ủng hộ từ thiện.

Liên quan đến vụ việc, Công an TP HCM cũng đã chuyển đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Phương Hằng sang Công an tỉnh Bình Dương để xem xét, giải quyết.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho rằng trong thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng công khai chỉ trích, cáo buộc nhiều người lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện của người dân với lời lẽ cay cú, đả kích khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan có thẩm quyền về những cáo buộc của bà.

Trong đơn tố cáo, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng cho rằng bà Hằng đã chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của anh bằng những lời lẽ thô tục, bạo lực và lăng mạ thậm tệ (cụ thể trong các buổi livestream vào các ngày 8-8, 14-8, 24-8, 26-8 và 28-8).

Tác giả: PHẠM DŨNG

Nguồn tin: Báo Người lao động