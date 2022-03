Bà Nguyễn Phương Hằng dùng 12 kênh mạng xuyên tạc đời tư nhiều cá nhân

Tối 24/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo điều tra, từ tháng 3/2021 đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971) đã thông qua các tài khoản Youtube, Facebook, Tiktok phát ngôn trực tiếp qua mạng internet, đưa các thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm đến uy tín, danh dự của nhiều tổ chức, cá nhân, gây bất bình.

Trước các hoạt động trên của bà Hằng, các cơ quan chức năng của TPHCM đã nhiều lần mời làm việc nhắc nhở, khuyến cáo không tiếp tục các hoạt động vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bà Hằng nữ đại gia này vẫn không thực hiện, tỏ thái độ thách thức cơ quan chức năng, coi thường công luận, tiếp tục phát ngôn vu khống, nhục mạ các cá nhân .

Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan công an (Ảnh: Cổng thông tin Chính phủ).

Công an TPHCM đã tiếp nhận nhiều đơn của các cá nhân tố cáo bà Hằng có hành vi Vu khống, Làm nhục người khác, Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Đe dọa giết người, thông qua việc nhiều lần phát ngôn trực tiếp qua mạng Internet.

Quá trình xác minh, giải quyết các đơn tố cáo liên quan đến bà Hằng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định, ngày 8/4/2021, Sở TT&TT TPHCM đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi Cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận.

Hiện nay bà Hằng quản lý và sử dụng 12 kênh mạng xã hội trên Internet và trực tiếp thực hiện các buổi livestream có nội dung xuyên tạc đời tư của nhiều cá nhân khác.

Từ ngày 15/2 đến thời điểm bị bắt, Công an TPHCM đã mời bà Hằng lên làm việc 4 lần để cảnh báo, răn đe và yêu cầu bà Hằng chấm dứt hành vi trên nhưng bà Hằng cố ý né tránh, không chấp hành.

Mặt khác, bà Hằng tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, tổ chức nhiều buổi livestream công kích, xúc phạm nhiều cá nhân, tổ chức, gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật.

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định bà Hằng đã có hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Với các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, khám xét, bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng và đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP phê chuẩn.

Ngày 24/3, Công an TPHCM đã tiến hành thực hiện việc tống đạt các quyết định tố tụng và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng để điều tra theo quy định.

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân trí