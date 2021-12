Bà mất khi con, cháu đang cách ly: Xúc động cảnh vái lạy tiễn biệt qua cánh cổng sắt

Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, cuộc sống thường nhật của người dân đã bị đảo lộn hoàn toàn. Cách ly, phong toả vì dịch khiến nhiều gia đình có người thân mất không được nhìn nhau lần cuối, lễ tang cũng không trọn vẹn.

Như cảnh tiễn biệt người quá cố của một gia đình ở Định Hưng, Yên Định, Thanh Hóa đang được chia sẻ dưới đây. Cụ bà qua đời do tuổi cao sức yếu, nhưng gia đình người con cả đang phải cách ly tại nhà không thể đến chịu tang.

Đám tang mẹ phải nhờ cậy anh chị em khác và hàng xóm xung quanh phụ giúp. Để gia đình con trai cả có thể tiễn biệt mẹ, bà lần cuối, mọi người đã mang bát hương, di ảnh của người quá cố đến trước cửa.

Bà mất khi con, cháu đang cách ly tại nhà: Cảnh thắp hương, vái lạy tiễn biệt qua cửa gây xót xa

Cảnh con cháu thắp hương, chắp tay vái lạy rồi ôm lấy di ảnh khóc nức nở gọi "mẹ ơi! bà ơi" qua khe cửa khiến ai cũng xót xa. Khoảnh khắc quá đỗi đau lòng sau khi được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

"Dịch bệnh lấy đi của chúng ta quá nhiều nước mắt".

"Quá đau xót, mất đi người thân là nỗi đau không thể khỏa lấp", nhiều dân mạng để lại bình luận xót xa.

