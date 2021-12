Âu Hà My khoe thành quả sau 1 năm ly hôn

Bỏ qua những ồn ào về chồng cũ Trọng Hưng, Âu Hà My sau hơn 1 năm ly hôn tuy kín tiếng hơn trên mạng xã hội nhưng vẫn là cái tên thu hút nhiều sự quan tâm. So với thời gian từng "dậy sóng mạng" trước đó, phong cách ăn mặc của cô giáo 8X đã tiết chế hơn nhiều.

Mới đây, Âu Hà My còn khiến hội chị em thầm ngưỡng mộ khi khoe ảnh tập tành vào ngày cuối tuần.

Âu Hà My tự tin phô diễn vóc dáng trong trang phục thể thao ôm sát.

Tấm ảnh chụp trước gương đơn giản vẫn đủ sức làm bật body vòng nào ra vòng nấy của Âu Hà My. Lội ngược dòng quá khứ, có thể thấy rãnh eo nổi múi cơ của Âu Hà My có được ở thời điểm hiện tại là nhờ quá trình tập luyện hăng say.

Đặc biệt, không chỉ riêng khả năng "khắc eo", mà gym cũng có ý nghĩa rất lớn đối với Âu Hà My trong quá khứ. Theo đó, từ một người có body bình thường, không quá đặc sắc nhưng việc kiên trì tập luyện đã giúp cô được khen ngợi là nữ giảng viên bốc lửa nhất nhì Việt Nam.

Trước đây Âu Hà My là cô nàng có dáng gầy gò, thiếu sức sống, nhất là vòng 3 lép kẹp.

Từ trường hợp của Âu Hà My, hầu hết chị em cũng dần nhận ra việc vận động, tập luyện có tác dụng rất lớn với việc cải thiện số đo hình thể. Đặc biệt, gym đích thị là bộ môn tút dáng vô cùng hiệu quả.

Tuy nhiên, để đạt được thành quả ấn tượng này, điều quan trọng nhất là các nàng cần phải tập tành đúng cách. Bên cạnh đó, việc duy trì thói quen này cũng là điều không thể thiếu nếu chị em muốn giữ được ngoại hình quyến rũ một cách bền vững.

Đối với những chị em mới thử sức với gym, bạn có thể chọn tập dưới sự hỗ trợ và tư vấn của các HLV để tìm ra được các bài tập phù hợp với nhu cầu của bản thân. Đồng thời, nhờ sự hướng dẫn của các HLV, chị em cũng dễ dàng tránh xa được các lỗi phổ biến khi mới bắt đầu.

Với Âu Hà My, bên cạnh việc kết thân cùng gym, nữ giảng viên còn duy trì tần suất vận động cao bằng cách theo đuổi bộ môn thể thao quý tộc. Đây cũng chính là phương pháp giúp đốt cháy mỡ thừa, tăng cường độ săn chắc cho hình thể hiệu quả.

