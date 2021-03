Anh Thái Minh Sỹ được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An

Tại Hội nghị, anh Thái Minh Sỹ - UVBTV, Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn Nghệ An được giới thiệu và bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An nhiệm kỳ 2017 - 2022 với số phiếu tuyệt đối.

Trước đó, Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Thơm được Tỉnh ủy Nghệ An điều động, bổ nhiệm chức vụ Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên. Anh Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong