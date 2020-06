An Giang có giám đốc, phó giám đốc công an mới

Ngày 27/6, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị về việc điều động, bổ nhiệm công tác cán bộ tại Công an tỉnh An Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, công an các đơn vị địa phương cùng tham dự.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định về việc nghỉ hưu từ 1/7 cho Thiếu tướng Bùi Bé Tư.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Đinh Văn Nơi, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay cho Thiếu tướng Bùi Bé Tư.

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng Công an TP Long Xuyên đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao sự cống hiến, đóng góp của Thiếu tướng Bùi Bé Tư đối với các mặt công tác và sự nghiệp bảo vệ ANTT, góp phần ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Đại tá Nơi, Đại tá Bé Năm được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu ở cương vị công tác mới, những cán bộ mới được bổ nhiệm cần khắc phục khó khăn, có tinh thần cầu thị, tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt. Khẩn trương tiếp nhận bàn giao, cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang phát huy truyền thống của công an tỉnh đã đạt được.

Đại tá Đinh Văn Nơi sinh năm 1976, quê quán phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Ông từng kinh qua các chức vụ như Trưởng Công an huyện Phong Điền, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ. Đại tá Bùi Bé Năm, từng làm Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang.

