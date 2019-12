Án chung thân cho người đàn ông Lào vận chuyển ma túy qua cửa khẩu

Your browser does not support the video tag.

Ngày 25/12, Tòa án cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử hình sự đối với bị cáo Bi Vàng (SN 1992), trú tại thị trấn Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay Lào về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Vàng đã bị HĐXX tuyên phạt án chung thân với tội danh trên. Bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, vào sáng 18/3/2019, có một người đàn ông Lào (không rõ lai lịch địa chỉ cụ thể) mang theo 1 túi nilon màu đen đến nhà Bi Vàng và nói đó là ma túy. Người đàn ông này thuê Bi Vàng vận chuyển qua cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An để giao cho một người đàn ông Việt Nam. Người đàn ông này hứa sẽ trả cho Bi Vàng 3.500.000Kíp Lào (tương đương với 10 triệu đồng). Bi Vàng đồng ý.

Người đàn ông gói ma túy lấy số điện thoại của Bi Vàng và nói khoảng 11h ngày 22/3 đưa ma túy đến khu vực đường nhựa gần cửa khẩu Thanh Thủy thì có người đến nhận.

Bi vàng cầm gói ma túy, đi nhờ xe máy của một người đàn ông quốc tịch Lào đến khu vực thuộc bản Nậm On, huyện Xay Chăm Phôn, tỉnh Bôlykhămxay và nghỉ tại đây.

Đến 06h ngày 22/3, Bi Vàng đi tắt theo đường tiểu ngạch sang cửa khẩu Thanh Thủy. Đến khoảng 11h có một người gọi điện thông báo sẽ có người đón để đi giao ma túy. Một lúc sau, có một ô tô màu đó không có biển kiểm soát đến chỗ Bi Vàng đang đứng đợi. Trong xe có 3 người đàn ông Việt Nam mở cửa xe cho Bi Vàng đi giao ma túy và nhận tiền công.

Khi xe đến Km63+00, Quốc lộ 46, thuộc địa phận xã Thanh Thủy thì dừng lại bên đường. Bi Vàng đưa gói ma túy cho người đàn ông và chuẩn bị nhận tiền thì thấy bộ đội Biên phòng đi đến. Bi vàng ôm túi ma túy nhảy xuống xe định bỏ trốn thì bị bắt giữ. Tang vật thu được ma túy có tổng khhối lượng 1.942.29gam.

HĐXX nhận định bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Bi Vàng án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy là đúng người, đúng tội, không oan sai. Xét đơn kháng cáo, mặc dù bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nhưng bị cáo đã có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy khối lượng rất lớn vào Việt Nam.

Tại phiên tòa hôm nay mặc dù bị cáo đã khai và tố giác người đưa ma túy nhưng chưa có cơ sở để xác minh. HĐXX đề nghị cơ quan điều tra làm rõ người Vàng tố giác trên,…Bởi các lẽ trên HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm án chung thân cho bị cáo Bi Vàng về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

