Ăn cam bổ nhưng đừng ăn cùng 5 món này, vừa mất chất lại dễ gây hại sức khoẻ

Mùa đông là thời điểm bạn có thể thưởng thức hầu hết các loại trái cây có múi vì chúng trở nên ngọt và ngon hơn. Trong số tất cả các loại trái cây mà thiên nhiên ban tặng, cam được coi là ngon nhất, đặc biệt là khi được tiêu thụ trong mùa đông. Nó không chỉ tốt cho vị giác mà còn tốt cho sức khỏe của bạn.

Khi nhiệt độ giảm xuống, da của chúng ta trở nên khô và xỉn màu, và hệ tiêu hóa trở nên yếu. Cam là một trong những loại trái cây đảm bảo mang tới cho bạn một cơ thể khỏe mạnh và làn da tươi sáng. Dưới đây là những lý do tại sao bạn nhất định phải ăn cam vào mùa đông:

Hàm lượng vitamin C có thể cải thiện làn da và sức khỏe tổng thể

Hệ thống miễn dịch, sức khỏe làn da và hệ tiêu hóa của bạn trở nên dễ bị tổn thương trong mùa đông. Vitamin C trong cam tăng cường sức đề kháng chống lại một số mầm bệnh đồng thời tăng cường hệ thống miễn dịch. Việc ăn hay uống nước cam được cho là có tác dụng nuôi dưỡng làn da của bạn làm cho nó trông khỏe mạnh hơn.

Có thể làm giảm cơ hội phát triển các bệnh mùa đông

Cảm lạnh, cảm cúm, ho, viêm họng,... là những vấn đề phổ biến trong mùa đông. Một trong những cách tốt nhất để ngăn ngừa cảm lạnh là ăn nhiều cam để đảm bảo hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Theo một nghiên cứu, được xuất bản trên tạp chí Sức khỏe Harvard của Trường Y Harvard, vitamin C có lợi khi bị cảm lạnh thông thường. Cam rất giàu vitamin C; do đó, ăn cam vào mùa đông có thể ngăn ngừa cảm lạnh thông thường.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Mùa đông là thời điểm rất dễ xảy ra đột quỵ. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Daily của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, ăn trái cây họ cam quýt, đặc biệt là cam và bưởi, có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ. Người ta tin rằng flavonoid trong cam giúp bảo vệ chống lại các bệnh tim. Những lợi ích có thể bao gồm cải thiện chức năng mạch máu và tác dụng chống viêm trên cơ thể.

Những thực phẩm cấm kỵ ăn cùng cam

Cam + ngao

Thịt ngao thơm ngon đến mức được mệnh danh là “tươi ngon nhất thế gian”. Tuy nhiên ngay sau khi ăn ngao, không nên ăn cam. Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng thịt ngao có tính lạnh, vị mặn, có tác dụng dưỡng âm, tiêu đờm, làm mềm cơ, lợi thủy, có tác dụng dưỡng âm, cải thiện thị lực, làm mềm cơ, hóa đờm. Nhưng không nên ăn cam nếu ăn ngao, vì ngao và cam ăn cùng nhau sẽ ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ vitamin C.

Cam + sữa

Không nên uống sữa trong vòng 1 giờ trước và sau khi ăn cam, vì protein trong sữa sẽ đông lại khi gặp axit trái cây, có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thu, đồng thời gây đầy bụng, đau bụng, tiêu chảy.

Cam + đồ ăn lạnh

Cam vốn có tính lạnh, ăn kèm với một số đồ ăn lạnh có thể làm tăng tính lạnh trong người, khiến tỳ vị hư hàn, ảnh hưởng đến thể trạng, nhất là đối với những người thể lực kém dễ bị tiêu chảy, đầy bụng. đau nhức, cảm lạnh và các phản ứng khó chịu khác. Các thực phẩm cảm lạnh thường gặp trong cuộc sống: kiwi, bưởi, măng cụt, mướp đắng, cua, tôm,...

Cam + thực phẩm nhiều đường

Các hợp chất axit cacbonic và calo trong cam không thấp, do đó không nên ăn nhiều thức ăn có hàm lượng đường cao khi đang ăn cam. Tiêu thụ quá nhiều đường dễ làm tăng tình trạng nhờn trong lá lách và dạ dày, gây ẩm ướt cho lá lách và dạ dày. Các loại thực phẩm nhiều đường phổ biến: hạt dẻ đường, bánh trung thu, đồ uống có ga, xoài, dưa hấu,...

Cam + củ cải

Nếu bạn vừa ăn xong củ cải thì không nên ăn hay uống nước cam. Bởi hai thực phẩm này khi kết hợp với nhau sẽ dễ sản sinh ra chất sulfate. Chất này khi được chuyển hóa sẽ hình thành thioxianic axit. Đây là một chất chống tuyến giáp.

Ngoài ra ăn cam với củ cải còn khiến chất flavonoid trong cam bị phân hủy và biến đổi thành axit hydroxy và acid ferulic. Hai chất này có hả năng kích thích thioxianic axit hoạt động mạnh mẽ, gây hại cho tuyến giáp.

Các chuyên gia nhắc nhở mọi người nên đánh răng và súc miệng kịp thời sau khi ăn cam để tránh gây hại cho răng miệng. Ngoài ra, mọi người cho rằng không nên tiêu thụ cam trước bữa ăn hoặc lúc bụng đói, vì các axit hữu cơ có trong chúng có thể kích thích niêm mạc dạ dày và có hại cho dạ dày. Bạn có thể ăn cam thường xuyên, nhưng không nên ăn quá nhiều cùng một lúc.

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn