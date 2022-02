Ái nữ nhà Minh Nhựa là "nữ hoàng đồ hiệu" chanel

Joyce Phạm khoe sắc vóc mẹ bầu ấn tượng trong bộ ảnh mới.

Cụ thể trên trang Instagram cá nhân, ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa vừa cập nhật với cộng đồng mạng loạt ảnh mới, kỷ niệm khoảnh khắc mang thai thiêng liêng lần 2 của mình. Trong khung ảnh, Joyce Phạm diện mẫu áo phong cách tiểu thư, dáng rộng và phần tay phồng dễ thương kết hợp cùng chân váy chữ A đen bóng. Bên cạnh đó, người đẹp còn sử dụng thêm các phụ kiện "tông xuyệt tông" với bộ cánh như giày cao gót và túi xách nhỏ. Với màn phối đồ từ loạt thiết kế của nhà mốt Chanel, mỹ nhân sinh năm 1995 tự nhận mình là "Chanel Girl".

Bộ cánh "Chanel Girl" của Joyce Phạm có mức giá không hề nhỏ

Ngoài ra, điểm nhấn trong bộ ảnh lần này của Joyce Phạm còn nằm ở kiểu tóc xinh xắn của người đẹp. Nếu bất cứ ai là fan ruột của nhóm nhạc idol Kpop đình đám BLACKPINK đều biết rằng đây là mẫu tóc được Jisoo sử dụng khi quảng bá MV mới How You Like That. Theo đó, với phần tóc xõa tự nhiên được tạo điểm nhấn bằng hai chiếc nơ bản to, style tóc này giúp chủ nhân dễ dàng ghi điểm trong mắt người nhìn bởi vẻ đẹp điệu đà, nữ tính. Đặc biệt, khi kết hợp cùng set đồ của ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa, mẫu tóc này còn hỗ trợ cô tăng thêm phần sang trọng, trendy cho tổng thể.

Từ khi công khai chuẩn bị lên chức mẹ lần 2, Joyce Phạm chưa từng gây thất vọng trước phong độ sắc vóc mẹ bầu hiếm có khó tìm. Không chỉ nhan sắc rạng rỡ xinh đẹp, ái nữ đại gia Minh Nhựa gần như không có quá nhiều thay đổi, ngoài chiếc bụng thiêng liêng, người đẹp vẫn giữ được hình thể nuột nà săn chắc. Thậm chí, trong bộ ảnh mới này, khi diện thiết kế áo có form rộng, nàng rich kid còn thành công "đánh lừa", khiến nhiều người khó nghĩ được đây là ngoại hình của bà bầu ở những tháng giữa thai kỳ.

Chính vì vậy, trước đó, để người hâm mộ theo dõi được quá trình mang thai thiêng liêng của mình, Joyce Phạm thường xuyên đăng tải những khung ảnh khoe cận cảnh chiếc bụng bầu. Cụ thể, người đẹp hay sử dụng các thiết kế ngắn cũn cỡn như áo croptop, đồ ôm body. Dù diện trang phục nào, ái nữ đại gia Minh Nhựa cũng đề cao tính thời thượng, năng động, phù hợp với độ tuổi Gen Z trẻ trung.

Khoe cận cảnh chiếc bụng bầu, Joyce Phạm khiến nhiều chị em ghen tị

Diện mạo nổi bật và gu thời trang tốt là điểm cộng giúp mỹ nhân Gen Z thu về cho mình một lượng fan khủng dù không hoạt động trong showbiz./.

Nguồn tin: sao.baophapluat.vn