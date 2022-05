Ai là 'kho Vàng' của đoàn Việt Nam ở SEA Games 31?

Ở tuổi 22, Nguyễn Huy Hoàng là trụ cột của đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 31. Anh được dự báo thay thế đàn chị Nguyễn Thị Ánh Viên (6 HCV SEA Games 30) "gánh team" ở đại hội năm nay.

Không phụ sự kỳ vọng, "kình ngư" sinh năm 2000 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nguyễn Huy Hoàng giành 5 HCV, nhiều nhất trong 960 VĐV đoàn Việt Nam dự SEA Games 31

Nguyễn Huy Hoàng giành tổng cộng 5 huy chương Vàng, bao gồm 4 huy chương Vàng cá nhân: 1.500m tự do, 800m tự do, 400m tự do, 200m bướm và 4x200m tiếp sức.

Đáng chú ý, anh phá kỷ lục ở 400m tự do (thành tích 3 phút 48 giây 06) và cùng các đồng đội Nguyễn Hữu Kim Sơn, Hoàng Quý Phước, Trần Hưng Nguyên thiết lập kỷ lục mới nội dung 4x200m tiếp sức (7 phút 16 giây 31).

"Tôi rất vui và hạnh phúc khi có kỳ SEA Games thành công nhất sự nghiệp. Được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ và đạt thành tích cao nữa thì không còn gì bằng", Huy Hoàng chia sẻ sau khi khép lại nội dung thi cuối cùng tối 19-5.

Sự chói sáng của Huy Hoàng góp phần giúp đội tuyển bơi giành 11 huy chương Vàng, xếp nhì toàn đoàn, vượt chỉ tiêu 6-8 huy chương Vàng đề ra.

Ngoài Nguyễn Huy Hoàng, đoàn thể thao Việt Nam cũng chứng kiến sự xuất sắc của nhiều cá nhân được gọi là "kho Vàng" khác như Trần Hưng Nguyên (bơi, 4 HCV, 2 kỷ lục), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 3 HCV, 1 kỷ lục), Phạm Thanh Bảo (bơi 2 HCV, 1 kỷ lục), Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan (điền kinh, 2 HCV), Trần Quốc Cường (bắn súng, 2 HCV), Dương Thuý Vi (wushu, 2 HCV)...

Nguyễn Huy Hoàng nhận ít nhất 260 triệu đồng tiền thưởng Với 4 huy chương Vàng cá nhân, 1 huy chương Vàng và 2 kỷ lục nội dung đồng đội, Nguyễn Huy Hoàng sẽ nhận khoảng 260 triệu đồng tiền thưởng từ tiền ngân sách và thưởng "nóng" của đoàn thể thao Việt Nam. Đây chắc chắn chưa phải số tiền thưởng cuối cùng dành cho thành tích xuất sắc của VĐV 22 tuổi này.

