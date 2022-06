Ai được xem bản kê khai tài sản của ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long?

Ông Chu Ngọc Anh có kê khai tài sản biệt thự "khủng"? Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với: ông Chu Ngọc Anh, ông Phạm Công Tạc - nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; ông Nguyễn Thanh Long về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Sau khi cơ quan công an khởi tố và khám xét nhà riêng ông Chu Ngọc Anh, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh căn biệt thự "khủng" của gia đình ông này nằm trong Khu đô thị Vinhomes Gardenia (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Giới buôn bán bất động sản ước tính giá trị căn biệt thự hiện nay vào khoảng 80-100 tỷ đồng. Đã có nhiều ý kiến thắc mắc liệu căn biệt thự này có bị kê biên để đảm bảo thi hành án, thu hồi tài sản sau này? Ông Chu Ngọc Anh có kê khai căn biệt thự "khủng" trong bản kê khai tài sản của mình, công khai tại cơ quan công tác? "Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho Nhà nước"- thông báo của Bộ Công an cho hay.