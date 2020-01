AFC: ‘Tuyển U23 Việt Nam là ứng viên vô địch U23 châu Á'

Vòng bảng U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra 24 trận đấu. Trong đó, Liên đoàn bóng đá AFC cho rằng trận mở màn giữa U23 Việt Nam và U23 UAE (17h15 ngày 10/1) là rất đáng chú ý: "Khác với năm 2018, Việt Nam bước vào giải đấu năm nay với tư cách ứng viên vô địch. Họ sẽ đối đầu UAE ở trận mở màn và thật thú vị khi xem Quang Hải cùng đồng đội đối mặt một áp lực lớn.

Các Ngôi sao vàng đã có thêm nhiều chiến công đáng kể, từ khi lên ngôi Á quân U23 châu Á 2018. Họ vô địch AFF Cup 2018, lọt vào 8 đội mạnh nhất ở Asian Cup 2019. Sau khi đánh bại UAE vào tháng 11, Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á và cũng là vòng loại của Asian Cup 2023.

Trong quá khứ, UAE thường có các đội tuyển quốc gia mạnh hơn Việt Nam, nhưng nếu đại diện ĐNÁ có thêm một chiến thắng (trước UAE) ở cấp độ U23, cán cân sức mạnh có thể thay đổi khi các đội của HLV Park Hang-seo không ngừng tiến bộ".

Ngoài cặp đấu giữa Việt Nam vs UAE, 4 cặp đấu khác được AFC đánh giá đáng chú ý nhất vòng bảng là Thái Lan vs Bahrain (20h15 ngày 8/1), Trung Quốc vs Uzbekistan (20h15 ngày 12/1), Qatar vs Nhật Bản (20h15 ngày 15/1) và Uzbekistan vs Hàn Quốc (17h15 ngày 15/1).

U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ thi đấu thành công ở U23 châu Á. Ảnh: Vietnamnet

Hiện đội tuyển U23 Việt Nam đã di chuyển sang Buriram và có hai buổi tập tại đây, đây cũng chính là địa điểm diễn ra 2 trận đấu đầu tiên tại bảng D để gặp U23 UAE vào ngày 10/1 và gặp U23 Jordan vào ngày 13/1.

Theo giới chuyên môn, U23 Việt Nam cần tối thiểu 5 điểm để có vé vào vòng đấu loại trực tiếp, do đó trận đấu với UAE ở lượt trận ra quân có ý nghĩa vô cùng quan trọng và chúng ta không được phép thua trước đối thủ tây Á dù đây là đội bóng không hề dễ chơi khi sở hữu lứa cầu thủ cao to với thể hình vượt trội.

Tại U23 châu Á năm nay, đội bóng của HLV Park Hang Seo nằm ở bảng D cùng với U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên. Theo lịch dự kiến, vào ngày 10/1, U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U23 UAE. Sau đó, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán các đối thủ U23 Jordan (13/1) và U23 Triều Tiên (16/1).

Các trận tứ kết sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19/1, vòng bán kết được tổ chức vào ngày 22/1. Trận tranh hạng Ba diễn ra vào ngày 25/1 và sau đó 1 ngày sẽ là trận chung kết.

Ở giải U23 châu Á 2020, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ có được đội hình mạnh nhất khi có sự trở lại của Đình Trọng, Quang Hải, Trọng Hùng đồng thời đặt mục tiêu lọt vào Top 3 qua đó có vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Cùng với đội tuyển U23 Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang Seo được hứa thưởng lớn nếu thi đấu tốt và giành vé dự Olympic Tokyo 2020 tới.