99% học sinh THPT Nghệ An được tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 an toàn

Theo thống kê của 2 ngành Y tế và Giáo dục tỉnh Nghệ An, đến thời điểm này 16/21 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh THPT với tổng số hơn 99.000 học sinh được tiêm mũi 1, đạt trên 99%.

Tiến hành khám sàng lọc cho học sinh trước khi thực hiện tiêm chủng. Ảnh : Trần Tuyên

Ông Trần Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 cho học sinh THPT trong toàn tỉnh đã thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn, không có trường hợp tai biến nặng. Số học sinh chưa tiêm đợt 1 chiếm tỷ lệ rất nhỏ khoảng 1%, chủ yếu là học sinh có bệnh nền hoặc chưa đủ điều kiện để tiêm trong đợt này vì lý do cá nhân.

Hiện nay, tỉnh Nghệ An còn 5 địa phương chưa triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh THPT là Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong và một số học sinh của thị xã Thái Hòa.

Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Minh Tuệ cho biết: Trong vài ngày tới, Nghệ An tiếp tục nhận được 21.060 liều vaccine phòng COVID-19. Sau khi nhận đủ, ngành y tế sẽ sớm chuyển về các địa phương còn lại để hoàn thành việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh ở bậc THPT và tiếp tục tiêm cho học sinh THCS trên địa bàn tỉnh.

Đến thời điểm này đã có 99.000 học sinh THPT được tiêm mũi 1, đạt trên 99%. Ảnh: Trần Tuyên

Theo thống kê, Nghệ An hiện đang có 316.527 trẻ em từ 12-17 tuổi. Trong đó số học sinh ở bậc THCS là gần 200.000, ở bậc THPT là hơn 100.000 học sinh. Thành phố Vinh là địa phương có số lượng học sinh đông nhất với gần 35.000 học sinh.

Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 – 17 tuổi được Nghệ An bắt đầu triển khai từ ngày 27/11, việc tiêm vaccine thực hiện theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp (tiêm trước cho lứa tuổi 16-17 tuổi và hạ dần độ tuổi) theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương.

Tác giả: Khánh Tâm

Nguồn tin: suckhoedoisong.vn