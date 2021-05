866 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội

Ngày 14/5, Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh (Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Phó tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử quốc gia), thông tin về một ứng viên xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Đó là đại tá Nguyễn Thế Anh sinh năm 1973, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, gửi đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử do những yếu tố cá nhân, trong đó có vấn đề về sức khỏe. Tiếp đó, ngày 16/5, Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành nghị quyết rút tên ứng cử viên Nguyễn Quang Tuấn (Hà Nội) khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo bà Thanh, ông Tuấn đã có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội vì nhiều lý do, trong đó có lý do sức khỏe.