8.385 ca mắc Covid-19 trong ngày 10/8

Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ 6h đến 18h ngày 10/8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca mắc Covid-19 ghi nhận 3.241 ca nhiễm mới trong nước.

Các tỉnh, thành có số ca bệnh cao gồm TP.HCM (1.466), Long An (577), Đồng Nai (378).

Như vậy, trong ngày 10/8, qua 2 bản tin, cả nước có tổng cộng 8.385 ca mắc mới trong nước (giảm 938 ca so với hôm qua).

Các địa phương có thêm người mắc Covid-19 trong ngày 10/8 là TP.HCM (3.956), Bình Dương (1.325), Long An (890), Đồng Nai (732), Nghệ An (128), Bà Rịa - Vũng Tàu (109), Bến Tre (107), Cần Thơ (106), Tây Ninh (102), Đồng Tháp (101), Tiền Giang (100), Đà Nẵng (74), Sóc Trăng (64), Bình Thuận (63), Ninh Thuận (61), Hà Nội (61), Đắk Lắk (55), An Giang (53), Vĩnh Long (52), Gia Lai (43), Phú Yên (37), Kiên Giang (29), Hậu Giang (19), Lâm Đồng (18), Đắk Nông (17), Hà Tĩnh (15), Lào Cai (12), Quảng Ngãi (11), Hải Dương (8), Quảng Nam (8), Trà Vinh (8), Thừa Thiên Huế (5), Bạc Liêu (4), Thái Bình (4), Cà Mau (2), Sơn La (2), Bắc Giang (2), Nam Định (1), Quảng Bình (1).

Trong số này, 1.115 trường hợp mắc Covid-19 được phát hiện trong cộng đồng.

Tính từ khi dịch Covid-19 xâm nhập vào nước ta đến chiều 10/8, Việt Nam đã có 228.135 ca nhiễm. Trong đó, 2.367 ca nhập cảnh và 225.768 ca nhiễm trong nước.

Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm virus trong nước được phát hiện là 224.198 người. Trong đó, 77.574 trường hợp đã được công bố khỏi bệnh.

Đồ thị số ca mắc Covid-19 tại TP.HCM có xu hướng đi ngang và giảm đáng kể từ ngày 28/7 đến nay. Hôm nay, số bệnh nhân mới tại thành phố giảm 35 so với hôm qua. Các chuyên gia đánh giá nếu tiếp tục các biện pháp kiểm soát như hiện nay, số ca tại TP.HCM có thể giảm mạnh trong những ngày tới.

So với ngày 9/8, số ca mắc Covid-19 mới được ghi nhận tại Bình Dương giảm tới 1.562 người. Đây là mức chênh lệch rất lớn so với những ngày vừa qua.

Vaccine Covivac do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế trực thuộc Bộ Y tế sản xuất chính thức bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ 2 từ hôm nay (10/8).

Theo đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vaccine Covivac, thời gian bắt đầu nghiên cứu từ ngày 10/8. Dự kiến tiêm mũi 2 kết thúc vào 20/9.

Giai đoạn 2 của thử nghiệm lâm sàng sẽ triển khai tại huyện Vũ Thư, Thái Bình với số lượng 375 tình nguyện viên, tiêm 2 nhóm liều 3 mcg, 6 mcg và một nhóm tiêm giả dược. Nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành khám sàng lọc khoảng 750 tình nguyện viên và chọn ra 375 người đủ điều kiện để tiêm mũi 1, giai đoạn 2 của quy trình thử nghiệm lâm sàng.

Covivac hiện là vaccine phòng Covid-19 thứ hai của Việt Nam được thử nghiệm lâm sàng. Vaccine này bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 từ 15/3 trên 120 tình nguyện viên. Nghiên cứu do Đại học Y Hà Nội phối hợp Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thực hiện.

Tác giả: Phương Mai

Nguồn tin: zingnews.vn