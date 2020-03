Nghệ An: 8 sinh viên bị triệu tập vì sửa thông báo nhập học đưa lên mạng

Ngày 11/3, thông tin từ phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã triệu tập 8 thanh niên có hành vi đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận. Các thanh niên này là sinh viên của một trường ĐH tại TP.Vinh (Nghệ An).

Theo đó, sau thời gian tạm dừng việc học để phòng chống dịch Covid-19, ngày 28/2, trường đại học nơi nhóm sinh viên này theo học đã ra thông báo về việc toàn bộ sinh viên sẽ đi học lại bình thường vào ngày 2/3. Thông báo được đăng tải trên trang web chính thức của nhà trường.

Các sinh viên thừa nhận hành vi sai trái của mình.



Ngày 29/2, sinh viên N.T.S. đã tải văn bản về điện thoại, sử dụng các ứng dụng để chỉnh sửa, thay đổi số hiệu văn bản, ngày ban hành, nội dung thời gian nhập học của sinh viên và gửi qua tin nhắn cho bạn bè.

Sau đó, văn bản sau chỉnh sửa này được các thành viên trong nhóm tiếp tục gửi cho nhau. Riêng sinh viên T.N.Đ. đưa văn bản được bạn chuyển đến lên trang Facebook của mình. Thông tin không chính xác này khi đưa lên mạng đã ảnh hưởng tới hoạt động giảng dạy, công tác phòng dịch… của nhà trường, gây hiệu ứng không tốt trong dư luận.

Sinh viên N.T.S. cho biết mục đích của việc chỉnh sửa văn bản thông báo của nhà trường là để trêu đùa các bạn. Các sinh viên bị triệu tập đều nhận thức được hành vi sai trái của mình và viết cam kết không tái phạm.

