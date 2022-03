8 lỗi phong thủy phòng ngủ nhất định phải tránh

Theo phong thủy Phùng Gia, phòng ngủ là nơi riêng tư, gắn với mỗi thành viên hay cặp vợ chồng trong gia đình. Chính vì vậy, phong thủy phòng ngủ có liên quan trực tiếp đến vận may rủi, sức khỏe và quan hệ vợ chồng trong gia đình.



Để tránh những điều không hay, hãy cùng tham khảo 8 điều cấm kỵ trong phong thủy phòng ngủ dưới đây:



1. Cửa phòng ngủ đối diện giường



Giường ngủ đặt đối diện cửa phòng ngủ là một thế phạm trong phong thủy vì khí trường nơi cửa chính rất mạnh, bất lợi cho sự nghỉ ngơi của con người, thậm chí nguy hại đến sức khỏe con người trong phòng. Ngoài ra điều này còn làm mất đi tính riêng tư cần có của không gian sinh hoạt.



2. Cửa phòng ngủ đối diện gương



Trong phong thủy, gương là 1 con dao 2 lưỡi, vì thế không nên tùy tiện treo hay đặt ở bất kỳ vị trí nào trong nhà. Đặc biệt, gia chủ không để gương đối diện cửa phòng ngủ vì sẽ khiến chủ nhân dễ bị giật mình sau khi tỉnh giấc, gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.



Ngoài ra, gương phản chiếu thẳng cửa phòng ngủ sẽ xung khắc và chiếu khí không tốt vào phòng ngủ, mang lại những điều kém may mắn.



3. Cửa phòng ngủ đối diện góc nhọn



Theo phong thủy, góc tường nhọn chiếu thẳng vào cửa được coi là kiêng kỵ trầm trọng, mang theo sát khí, gây tổn hại cho gia chủ.



4. Cửa phòng ngủ đối diện bàn thờ



Bàn thờ là nơi linh thiêng, dành để thờ cúng Thần Phật, tổ tiên. Trong khi đó, phòng ngủ là nơi riêng tư, diễn ra những hoạt động mang tính cá nhân và thầm kín. Do đó, nếu đặt cửa phòng ngủ đối diện bàn thờ sẽ là thất lễ, bất kính với tổ tiên.



5. Cửa phòng ngủ đối diện thẳng cửa nhà kho



Nhà kho là nơi chứa đựng những đồ đạc ít dùng và thường không được lau dọn nên có không khí ở đây không tốt. Do đó, nếu cửa nhà kho đối diện với cửa phòng ngủ, mang không khí ẩm thấp, khó chịu vào phòng sẽ có những ảnh hưởng không tốt về sức khỏe.



6. Cửa phòng ngủ đối diện cửa chính



Theo quan niệm phong thủy, cửa phòng ngủ đối diện cửa chính còn được gọi là “đấu khẩu sát”, mang sát khí vào nhà. Nếu bố trí cửa theo cách này sẽ gây bất lợi về sức khỏe, trong gia đình thường xuyên xảy ra cự cãi, bất hòa.



7. Cửa phòng ngủ đối diện cửa nhà vệ sinh



Nhà vệ sinh là khu vực ẩm ướt, chứa nhiều vi khuẩn, nấm mốc, nếu đặt cửa phòng ngủ đối diện cửa nhà vệ sinh thì uế khí trong nhà vệ sinh sẽ xông thẳng vào phòng ngủ, dễ gây hại cho sức khỏe và ảnh hưởng trực tiếp tới vận khí của gia chủ.



8. Cửa phòng ngủ đối cửa bếp



Cũng giống như cửa nhà vệ sinh, cửa phòng ngủ không nên đặt đối diện cửa bếp. Do bếp là nơi đun nấu sẽ làm bay mùi khói, dầu mỡ, mùi đồ ăn bay vào phòng, gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Bên cạnh đó, bếp tỏa nhiệt, sinh hỏa dễ khiến cho người ở trong phòng cảm thấy khó chịu, bực bội và nóng nực.



* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tác giả: Thủy Linh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn