8 địa điểm cực lý tưởng đón giao thừa tết âm lịch 2020 ở Hà Nội

1. Hồ Hoàn Kiếm

Hồ Hoàn Kiếm là địa điểm lý tưởng nhất để đón giao thừa Tết Nguyên Đán 2020 Canh Tý ở Hà Nội. Hòa mình vào dòng người đông đúc, náo nhiệt và sôi động với chương trình đếm ngược, bạn và bạn bè chắc chắn sẽ có một buổi đón giao thừa cực kỳ hoành tráng và khó quên. Ngoài ra thì Hồ Hoàn Kiếm cũng là một trong những điểm có view xem pháo hoa đẹp nhất Hà Nội, với các vị trí như: The City View, Avalon Cafe...

Nếu lựa chọn đón giao thừa tại Hồ Hoàn Kiếm, bạn nên tranh thủ đi từ sớm để có chỗ gửi xe, hoặc đặt bàn trước ở những vị trí có view đẹp. Chú ý quan sát và dắt tay trẻ em (nếu có), đi bám sát nhau nếu đi theo nhóm để tránh bị lạc nhau giữa dòng người đông đúc. Ngoài ra cần chú ý bảo vệ tài sản, tư trang cá nhân cẩn thận để phòng tránh mất cắp.

2. Lotte Centre - Top of Ha Noi

Ngồi cafe trên đỉnh của tòa nhà cao nhất Hà Nội và xem bắn pháo hoa thì còn gì tuyệt vời hơn nữa phải không các bạn? Nếu bạn đã nhiều lần đón giao thừa trong không khí đông đúc, náo nhiệt của Bờ Hồ thì nên thử một lần đón giao thừa tại Lotte Centre để cảm nhận sự mới mẻ nhé. Tại đây, bạn sẽ được thưởng thức những đồ ăn, đồ uống cao cấp với không gian Brasserie do bếp ngoài trời phục vụ.

Bạn sẽ có view đẹp long lanh để nhìn ngắm, bao quát toàn Hà Nội, thỏa sức check-in, chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm với bạn bè và người thân. Tòa nhà với các quầy dựng kính xung quanh và các ghế đôi được đặt ở trung tâm sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời mà ai cũng muốn thử qua một lần!

3. Cầu Long Biên

Cầu Long Biên là địa điểm đón giao thừa cũng được đánh giá là đẹp nhất ở Hà Nội, là nơi dành cho các cặp đôi đang yêu nhau. Với view cực đẹp trên cầu, bạn sẽ được chiêm ngưỡng trọn vẹn những màn bắn pháo hoa đẹp nhất, thỏa sức chụp ảnh check-in, quay video, live stream khoảnh khắc đón giao thừa. Ngoài ra trên cầu còn có các hàng ăn vặt như ngô nướng, khoai nướng, trà đá... phục vụ bạn nếu có nhu cầu. Đây là điểm khác biệt của Cầu Long Biên so với các cây cầu khác như Cầu Chương Dương, Cầu Vĩnh Tuy... không được phép bán đồ ăn vặt trên cầu.

4. Chùa Quán Sứ

Đi chùa vào thời điểm đầu tiên năm cũ chuyển giao năm mới từ xưa đến nay đã trở thành văn hóa của người dân Hà Nội. Bạn có thể đi chùa cầu may cho một năm mới an khang, thịnh vượng, mạnh khỏe, cầu cho người thân một năm mới may mắn, an lành, cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn.

Chùa Quán Sứ nổi tiếng là một trong những điểm đến được lựa chọn hàng đầu của những người Hà Nội có thói quen đi chùa đón năm mới. Không chỉ những người dân sống xung quanh khu vực chùa Quán Sứ, những người ở xa đến đây đi lễ cầu may cho năm mới cũng rất đông. Bạn có thể cầu khấn mua những túi muối, cây mía hay cành lộc may mắn. Chú ý bảo quản tài sản và tư trang cá nhân để tránh bị kẻ gian lợi dụng sơ hở.

Cũng nổi tiếng như Chùa Quán Sứ ở khu vực Hồ Tây, đón giao thừa đi lễ Phủ Tây Hồ đã trở thành văn hóa của người Hà Nội, hay như người ta thường nói "đi lễ Phủ cầu may". Trong đêm giao thừa, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp cảnh tượng người người chen chúc chờ xếp hàng vào lễ, những gánh

5. Phủ Tây Hồ lễ được xếp rất đẹp và công phu, biểu hiện tấm lòng thành kính của chủ lễ.

Ở phía bên ngoài, các hàng ăn đêm hoạt động hết công suất để phục vụ lượng người đi lễ Phủ đông vô cùng. Các món ăn đêm cũng hết sức phong phú và đa dạng, với giá rất bình dân và hợp lý. Bạn cũng sẽ dễ dàng mua được những túi muối, cành lộc hay lì xì ở ngay bên ngoài cửa Phủ vì có rất đông người đứng bán.

Những người đang làm ăn, buôn bán, kinh doanh từ xưa đến nay luôn lựa chọn Phủ Tây Hồ là điểm đến, vì họ tin rằng đi lễ Phủ sẽ giúp cho việc làm ăn buôn bán của năm mới thuận lợi, suôn sẻ.

6. Chùa Hà

Nếu như ở khu vực Hồ Tây nổi tiếng với Phủ Tây Hồ và Chùa Quán Sứ, thì ở khu vực Cầu Giấy có Chùa Hà cũng nổi tiếng không kém. Nếu sinh sống ở quanh khu vực Cầu Giấy, bạn sẽ không lạ khi bắt gặp cảnh các đôi nam thanh nữ tú đi lễ rất đông ở Chùa Hà.

Chùa Hà vốn nổi tiếng về cầu duyên phận, vì vậy các cặp đôi thường chọn Chùa Hà để đón giao thừa, và đi lễ cầu cho năm mới chuyện tình cảm lứa đôi thuận lợi, được ở bên nhau vui vẻ hạnh phúc.

7. Sân vận động Mỹ Đình

Nếu bạn yêu thích xem bắn pháo hoa và đón giao thừa ở một không gian rộng rãi thì quanh Sân Mỹ Đình là một lựa chọn thích hợp. Nhiều năm trở lại đây, Sân Mỹ Đình cùng Hồ Gươm được lựa chọn là 2 địa điểm bắn pháo hoa tầm cao số lượng lớn, thời gian kéo dài thu hút rất nhiều người dân Hà Nội đổ về xem.

Khu vực quanh Sân Mỹ Đình có địa thế rộng rãi, tầm nhìn thoáng có thể ngắm trọn vẹn những quả pháo hoa đẹp nhất. Bạn thoải mái check-in, live stream với rất nhiều vị trí view đẹp và thuận lợi. Được biết năm nay Hà Nội sẽ bắn 600 quả pháo hoa ở Sân Mỹ Đình.

8. Đường ven Hồ Tây

Các khu vực đường Thanh Niên, Trúc Bạch hoặc đường kè bên trong Hồ Tây đều là những vị trí xem pháo hoa rất đẹp bạn có thể tham khảo. Các cặp đôi thường lựa chọn đường kè bên trong, nơi riêng tư và có view khá lãng mạn. Người dân sống xung quanh khu vực Hồ Tây hoặc người đi đường thì thường chọn đường Thanh Niên hoặc Xuân Diệu để xem pháo hoa và đón giao thừa.

Ngoài ra, các quán cafe, bia vỉa hè hay quán ăn vặt, quán ốc ven đường Hồ Tây sẽ mở trong đêm và hoạt động hết công suất để phục vụ khách hàng nên bạn hoàn toàn yên tâm nếu đi chơi muộn nhé! Chú ý mặc ấm và quàng khăn, đội mũ len vì đường ven hồ gió khá lạnh.

Hi vọng bài viết sẽ giúp các bạn lựa chọn được địa điểm thích hợp để đón giao thừa năm nay. Chỉ còn 5 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ chào năm 2019 đón năm 2020. Chúc các bạn thật nhiều may mắn trong năm mới!

Tác giả: Ngân Quỳnh

Nguồn tin: Doisongplus.vn