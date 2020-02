63 tỉnh/thành tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ để phòng dịch Covid- 19

Trước đó, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch virus corona (Covid - 19) của Bộ GD&ĐT, tính đến 19h30 tối ngày 14/2, cả nước có 44 tỉnh/thành báo cáo cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 17/2 như kế hoạch ban đầu.

Tuy nhiên, sau công văn của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, tối ngày 14/2 về việc đề nghị các lãnh đạo tỉnh/thành xem xét, cho HS,SV nghỉ học đến hết tháng 2/2020 để phòng tránh dịch virus corona (Covid - 19).

Đến cuối ngày 15/2, tất cả 63 tỉnh/thành cho học sinh nghỉ, trong đó 56 địa phương cho nghỉ đến hết tháng 2/2020, các tỉnh còn lại cho học sinh nghỉ thêm tuần nữa tính từ ngày 17/2.

Các tỉnh cho học sinh nghỉ đến hết tháng 2/2020 gồm:

Kon Tum, Phú Thọ, Nam Định, Nghệ An, Điện Biên, TP.HCM, Bình Dương, Đắk Nông, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bình Thuận, Tây Ninh, Bà Rịa -Vũng Tàu,

Hậu Giang, Lào Cai, Phú Thọ, Hải Dương, Lạng Sơn, Hòa Bình, Bình Định, Thái Nguyên,



Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Đồng Nai, Hưng Yên, Hà Giang, Quảng Ninh, Kiên Giang, Bình Phước, Bắc Giang, Ninh Thuận, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lâm Đồng.

Nam Định đã ra công văn khẩn cho học sinh nghỉ học đến ngày 1/3/2020

Tối 14/2, UBND tỉnh Yên Bái đã có công văn hỏa tốc thông báo cho học sinh, sinh viên trong tỉnh tạm nghỉ học đến hết tháng 2/2020 bởi vì tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Quyết định trên dựa trên sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GD&ĐT ngày 14/2/2020, về việc kéo dài thời gian nghỉ học của HS,SV, xét đề nghị của Giám đốc Sở GD&ĐT Yên Bái về việc kéo dài thời gian nghỉ học cho HS,SV do dịch Covid-19.

22h tối 14/2, Sở GD&ĐT Đà Nẵng thông báo chính thức cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2, để phòng dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Trước đó, vào chiều tối 13/2, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã đồng ý tờ trình của Sở GD&ĐT thành phố về việc cho học sinh đi học lại từ đầu tuần tới (17/2).

Tỉnh An Giang, ngày 15/2, Sở GD&ĐT An Giang đã kiến nghị với UBND tỉnh về việc cho học sinh, học viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 và UBND tỉnh An Giang đã đồng ý với kiến nghị này.

Tỉnh Đồng Tháp, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, mặc dù thời gian qua, các đơn vị trường học làm rất tốt công tác vệ sinh trường lớp, phun thuốc khử trùng và hướng dẫn học sinh, phụ huynh phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên tối ngày 14/2, UBND tỉnh nhận được văn bản kiến nghị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ về việc cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2.

Tỉnh Trà Vinh, ông Lê Văn Hẳn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, đang chờ kiến nghị của Sở GD&ĐT như thế nào, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ có quyết định trong buổi sáng 15/2.

Sáng 15/2, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, ông Lữ Quang Ngời đã ký công văn thống nhất cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 2/2020.

Sáng nay 15/2, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành công văn hỏa tốc số 1059/UBND-GD gửi đến 2 Sở GD&ĐT, Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc cho HS nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19. Thời gian nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

Trước đó, chỉ mới hôm qua 14/2, UBND tỉnh này có công văn cho HS đi học trở lại từ ngày 17/2 sau khi tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng 15/2, nguồn tin từ UBND TP Cần Thơ cho biết, lãnh đạo thành phố này đã quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020 để phòng, tránh dịch Covid-19.

Ông Đỗ Văn Phu - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên cơ sở sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT đã quyết định cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2/2020. Việc cho học sinh tiếp tục nghỉ học là cần thiết để phòng chống bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra.

UBND tỉnh Phú Yên vừa ký văn bản đồng ý cho học sinh, sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học đến hết tháng 2/2020 để phòng, chống dịch Covid-19.

Trước diễn diễn phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để phòng chống dịch bệnh, ngày 15/2, tỉnh Bắc Ninh đã quyết định cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2.

Ngày 15/2, Sở GD&ĐT tỉnh Long An thông báo kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên do dịch bệnh Covid-19 đến hết ngày 29/2.

Cụ thể, toàn bộ học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Long An sẽ tiếp tục nghỉ học tránh dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 2/2020. Thông báo này cũng thay thế thông báo cho học sinh, sinh viên trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh trước đó của Sở.

Vừa có thông báo cho học sinh trở lại trường vào đầu tuần tới, khi có văn bản của Bộ GD&ĐT, tỉnh Quảng Trị quyết định điều chỉnh thời gian cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học đến hết tháng 2.

Ngày 15/2, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thống nhất kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên các cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 2/2020.

Cũng trong ngày 15/2, UBND tỉnh Cà Mau có công văn "hỏa tốc" do ông Trần Hồng Quân - Phó Chủ tịch tỉnh - ký thống nhất cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 1/3. Ngày 2/3, việc học tập sẽ thực hiện trở lại bình thường.

Ngày 15/2, tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng cho biết, UBND tỉnh này vừa có văn bản thống nhất về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh do virus corona gây ra.

Ngày 15/2, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cho biết, UBND tỉnh đã có văn bản thống nhất tờ trình của Sở về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã đồng ý việc cho học sinh các cấp của tỉnh quay trở lại trường học vào ngày 17/2 tới đây.

Tuy nhiên, xét thấy diễn biến của dịch bệnh Covid-19 đang hết sức phức tạp và trên cơ sở khuyến nghị của ngành GD-ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho học sinh mầm non và phổ thông tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

Hôm nay 15/2, bà Hoàng Thị Lý, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết Sở vừa có văn bản thông báo cho học sinh trên địa bàn nghỉ học từ ngày 17/2 đến hết tháng 2/2020.

Theo đó, các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến THPT, GDTX tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ 17/2 đến hết tháng 2/2020. Trước đó, sáng cùng ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn giao Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa chủ trì, thực hiện cho học sinh tiếp tục nghỉ học theo nội dung đề nghị của Bộ GD&ĐT.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh do vi rút nCoV gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã quyết định cho học sinh, sinh viên, học viên các cấp học trên địa bàn tỉnh tiếp tục được nghỉ học đến hết tháng 02/2020.

Ngoài ra, còn có 8 tỉnh/ thành phố cho học sinh nghỉ đến 23/2 là: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Đồng Nai, Tuyên Quang, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa.

Tác giả: Hồng Hạnh

Nguồn tin: Báo Dân trí