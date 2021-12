6 loại cây cảnh giá rẻ hút bức xạ máy tính cho dân văn phòng

Cây dây nhện

Cây dây nhện vừa có giá thành rẻ lại hấp thụ được bức xạ trong sóng điện tử. Ảnh: Internet.

Có nguồn gốc từ Nam Phi, cây dây nhện mềm mại và đẹp mắt. Cây rất được giới chơi cây cảnh ưa chuộng, dùng đặt trên bàn làm việc hay trang trí ở phòng khách.

Nhìn bề ngoài cây cảnh này tuy có vẻ nhỏ nhắn, yếu ớt nhưng cây dây nhện lại có khả năng hấp thụ chất ô nhiễm, làm sạch hết những khí độc hại có trong nhà với thời gian rất ngắn. Đặc biệt, cây dây nhện có thể chuyển hóa chất aldehyde – một chất khí gây ung thư có trong không khí thành đường và amobi acid.

Trầu bà lá xẻ

Cây trầu bà lá xẻ (cây monstera deliciosa) có tên khoa học là Philodendron xanadu thuộc họ Ráy, có nguồn gốc từ các nước Nam Mỹ nên nó còn có tên là cây trầu bà Nam Mỹ. Ở Việt Nam, cây trầu bà lá xẻ có nhiều tên gọi khác nhau như: Cây trầu bà lá rách, cây trầu bà lá xẻ Nam Mỹ, cây trầu bà lá rùa.

Loại cây này có những chiếc lá to, màu xanh đậm, xẻ thùy sâu, lá rất lạ và đẹp. Cây dễ trồng và chăm sóc. Nhiều người có niềm tin sức sống của loài cây này bền bỉ, tượng trưng cho sức khỏe bền lâu, may mắn và bình an.

Ngoài ra, cây trầu bà lá xẻ còn được mệnh danh là loại cây bậc nhất về thanh lọc không khí, hút khí độc hại. Cây trầu bà lá xẻ có khả năng hút các tia độc hại từ các thiết bị điện tử như máy tính, lò vi sóng, thiết bị phát wifi... Đặc biệt lá cây có hương thơm đặc trưng giúp bạn có thể thư giãn và tốt cho không gian kín.

Cây sen đá

Nói đến những cây cảnh để văng phòng hoặc phòng khách có khả năng lọc không khí, hút bức xạ wifi từ thiết bị điện tử như máy tính, tivi thì không nên bỏ qua cây sen đá.

Sen đá cũng là loại cây cảnh để bàn được nhiều người ưa chuộng vì sự nhỏ gọn nhưng khá xinh đẹp. Do đó, một chậu sen đá để trên bàn làm việc hoặc trong không gian sống sẽ giúp phòng ngừa sự xâm nhập của bức xạ vào cơ thể.

Lưỡi hổ

Cũng có khả năng tương tự như cây sen đá lưỡi hổ cũng có thể hút chất formaldehyde tồn tại trong không khí. Ảnh: Internet.

Có thể bạn chưa biết? Mỗi ngày, 1 lá lưỡi hổ có thể hút được 30mg chất này. Nên nếu trồng 6 chậu trong phòng rộng khoảng 30m2 thì sau 5 ngày, toàn bộ formaldehyde trong phòng sẽ được khử sạch.

Cây lưỡi hổ để bàn có kích thước vừa phải, lá xanh bóng và tươi tốt quanh năm tạo vẻ ngoài mát mắt và cuốn hút nên rất thích hợp làm cây trang trí trên bàn làm việc. Khi đặt một chậu cây lưỡi hổ nhỏ đặt trên bàn sẽ khiến cho góc làm việc của bạn thêm sinh động, giảm mệt mỏi.

Nha đam

Nha đam hấp thụ khí cacbonic và nhả oxy.

Nha đam hay còn gọi là lô hội đã không còn xa lạ gì với đời sống của chúng ta. Bên cạnh công năng làm đẹp, chế biến món ăn, làm cảnh thì nha đam còn có khả năng làm sạch không khí rất đáng ngạc nhiên mà không phải ai cũng biết.

Chỉ cần đặt một chậu nha đam nhỏ trên bàn làm việc hay bàn trang điểm thì nó sẽ giúp hấp thu khí cacbonic; ban đêm nha đam còn nhả oxy.

Cây xương rồng cảnh

Cây xương rồng hút bức xạ máy tính hiệu quả.

Xương rồng là một trong những loại cây rất dễ tìm và khá phổ biến đối với dân văn phòng. Loại cây này có khả năng chịu được khí hậu khắc nghiệt, không đòi hỏi phải chăm sóc nhiều. Nhưng ít ai lại chú ý tới một công dụng thực sự của loại cây này là hút bức xạ từ máy tính cũng như các thiết bị điện tử.

Để tinh thần làm việc luôn thoải mái bạn có thể đặt một chậu xương rồng nhỏ trên bàn làm việc vừa dùng để trang trí, vừa giúp ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, xương rồng là loại cây ưa nắng nên bạn chú ý để chúng ở nơi có ánh nắng chiếu vào hoặc phơi nắng tuần 1 lần để cây phát triển tốt nhất.

Trên thị thường những loại cây cảnh này giá rất phải chăng, chỉ từ vài chục nghìn cho đến vài trăm tùy loại cũng như kích cỡ. Với giá thành như vậy ai cũng có thể mua cây cảnh về trang trí bàn làm việc thêm sinh động, đẹp mắt cũng như tốt cho sức khỏe.

