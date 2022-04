5 vị trí nên chú ý nếu muốn tài lộc đầy nhà, cuộc sống thăng hoa

Trung tâm nhà

Bước sang tháng 4 âm tới đây, khu vực trung tâm ngôi nhà sẽ được sao Bát Bạch soi chiếu. Đây là ngôi sao Thịnh Vượng, vượng khí của ngôi sao này có tác dụng mạnh mẽ nhất, chủ về tài lộc dồi dào, may mắn, đặc biệt có lợi với những người làm kinh doanh. Vì thế trong tháng mới này, các bạn nên làm việc hoặc tụ họp gia đình thường xuyên hơn tại khu vực trung tâm nhà để đón nhận được nhiều vượng khí nhất.

Khu vực hướng Bắc

Trong tháng 4 âm lịch, tại vị trí hướng Bắc của ngôi nhà, có sự xuất hiện của sao Tứ Lục. Ngôi sao này mang lại may mắn về mặt tình cảm trong cuộc sống của bạn. Ngôi sao này mang lại may mắn về mặt tình cảm trong cuộc sống của bạn cũng như sự may mắn về học tập.

Những gia đình có con em đang trong giai đoạn học tập quan trọng, sắp tới tham gia kỳ thi quan trọng, hoặc người có kế hoạch thăng tiến trong công việc, hãy đặt vị trí này một chậu cây xanh như cây Lan, cây Trầu Bà để gia tăng cát khí.

Nếu bạn muốn cát khí phát huy mạnh mẽ nhất, nên đặt Tháp Văn Xương tại khu vực này. Tháp Văn Xương là biểu tượng của chùa chiền, trí tuệ và uy lực gia trì của Phật pháp, có tác dụng ngăn ngừa hung khí, hóa giải trường khí xấu, tiếp thu và sáng tạo, kích thích tư duy logic, bảo vệ và đem lại may mắn, thuận lợi trong học hành, cầu thi cử đỗ đạt, công thành danh toại.

Khu vực hướng Đông

Vào tháng 4 sắp tới đây, vị trí hướng Đông của ngôi nhà sẽ được ngôi sao Lục Bạch đáo tới. Đây là ngôi sao tượng trưng cho sự may mắn bất ngờ. Sự xuất hiện của ngôi sao này báo hiệu các dự án và mục tiêu của bạn bắt đầu có thể hoàn thành một cách nhanh chóng và thành công.

Đặc biệt đối với những người làm công tác quản lý, ngôi sao nêy sẽ đại diện cho tụ tài, tài lộc, kích hoạt quan vị hiệu quả. Nếu muốn tăng vượng khí cho khu vực này, các bạn cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.

Khu vực hướng Tây

Sao Nhất Bạch sẽ đáo tới khu vực hướng Tây của ngôi nhà trong tháng 4 này. Ngôi sao màu trắng tượng trưng cho người cố vấn bậc nhất và sự may mắn trong sự nghiệp. Bạn sẽ có cơ may gặp được quý nhân, là những người khôn ngoan và có tầm ảnh hưởng giúp bạn đạt được nguyện vọng của cuộc đời mình.

Ngôi sao này có khả năng hỗ trợ bạn gặt hái nhiều thành công hơn, vượt qua những trở ngại trong công việc hoặc chiến thắng đối thủ cạnh tranh của bạn. Tại khu vực này, các bạn cũng có thể đặt các vật phẩm phong thủy giúp kích hoạt tài lộc, công danh như Tháp Văn Xương.

Khu vực hướng Tây Bắc

Trong tháng 4 âm lịch, vị trí Tây Bắc có sao Cửu Tử ngụ tại. Đây là ngôi sao thịnh vượng trong tương lại, thu hút sự may mắn giàu có, đặc biệt thông qua đầu tư và vận may từ công việc hiện tại của bạn. Ngôi sao này cũng mang lại danh tiếng, công sức bạn bỏ ra sẽ được mọi người công nhận.

Vì thế bạn hãy giữ cho khu vực Tây Bắc trong nhà luôn sạch sẽ, thoáng mát, đồng thời dành nhiều thời gian sinh hoạt tại đây để có thể đón nhận những may mắn. Bên cạnh đó, cần nhớ phong thủy đời người làm nên bởi nhân tính, phẩm hạnh. Cho nên mọi người mong cầu cho dù là bình an phúc lành hay tài lộc, địa vị có đạt được hay không phụ thuộc phần nhiều vào tâm tính mỗi người.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tác giả: Thủy Linh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn