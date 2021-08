5 thanh niên lẻn vào nhà văn hóa "phê đá" giữa đêm

Công an huyện Can Lộc sáng 24/8 thông tin, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ nhóm 5 thanh niên về hành vi: "Sử dụng trái phép chất ma túy".

Cơ quan điều tra thông tin, 5 đối tượng bị bắt giữ gồm: H.V.K. (SN 2001, trú thôn Liên Sơn, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc); N.T.Q. (SN 2006, trú thôn Đông Mỹ, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc); Đ.N.H. (SN 2006, trú TDP6, phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh); N.Đ.J. (SN 2005, TDP Phúc Xuân), N.V.V (SN 1999, TDP Hồng Vinh, Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc).

Nhóm đối tượng tại CQĐT

Trước đó, khoảng 23h50 phút tối 21/8/2021, Công an huyện Can Lộc trong quá trình tuần tra, kiểm soát phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng trên đang sử dụng ma túy đá tại nhà văn hoá TDP Phúc Xuân (Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc). Công an thu giữ được tại hiện trường 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Vụ việc đang được tiến hành điều tra.

Tác giả: Huệ Điền

Nguồn tin: giadinhonline.vn