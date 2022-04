5 sai lầm thờ Thần Tài khiến tài lộc hao hụt

1. Thắp hương sai cách



Có rất nhiều gia thắp sai số nén hương khi thờ cúng ban thờ Thần Tài. Với sở nguyện cầu tài bạn nên thắp 1 nén hương dùng cho tất cả các dịp trên ban thờ.



Số 1 ở đây là số dương thể hiện người sống thành tâm mong cầu thần linh, mong muốn Thần Tài phù hộ cho mình mua may bán đắt, bình an, may mắn. Thắp một nén hương để thờ cúng thần linh được gọi là “ bình an hương”.



Có một lưu ý nữa nữa đó là sau khi bạn lập ban thờ nên thắp hương 100 ngày để tịnh khí, tạo thói quen cũng như hội tụ được linh khí dẫn lối thần Tài soi sáng, ngự tại ban thờ để ban phát tài lộc.



2. Không vệ sinh tượng thường xuyên, để bàn thờ bám bụi bẩn



Khu vực ban thờ là nơi trang nghiêm vì thế mà gia chủ cần thường xuyên lau dọn sạch sẽ, nếu để bừa bãi và ban thờ bụi bặm, lộn xộn có thể dẫn đến các điềm không hay, gây hao hụt, tổn hao tài sản.



3. Màu bàn thờ xung khắc mệnh của gia chủ



Không chỉ là vấn đề tâm linh, việc đặt bàn thờ còn liên quan trực tiếp với vận mệnh, phong thủy. Khi chọn bàn thờ, bạn cũng nên chọn màu sắc làm lợi cho mệnh của mình, tránh xung khắc gây hao tài.



4. Đặt bàn thờ ở góc khuất

Nếu bàn thờ gia tiên được đặt ở trên cao, kín đáo và ít người qua lại thì bàn thờ Thần Tài nếu đặt khuất như thế sẽ không đón được tiền tài.

Gia chủ không nên xin bộ bàn thờ của người khác để thờ cúng cầu tài cho mình. Mỗi nhà chỉ nên đặt một bộ bàn thờ Thần Tài, Ông Địa duy nhất.

5. Không biết cách quay ông Cóc

Khi đặt ông Cóc lên bàn thờ, buổi sáng khi thắp hương gia chủ phải quay ông Cóc ra ngoài để đón lộc. Đến tối, sau khi kết thúc công việc phải quay ông Cóc vào nhà để giữ lộc, tránh thất thoát tiền của.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tác giả: Thủy Linh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn