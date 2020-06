5 điều tiếp viên hàng không muốn khách ngừng làm

Vào tháng 4, khi dịch bệnh tiếp tục bùng phát tại Mỹ, vẫn có khoảng 87.000 hành khách bay mỗi ngày. Trong tháng 5, chỉ riêng trong ngày 19/5, con số đó đã lên tới gần 588.000 người. Do vậy, mỗi ngày các tiếp viên hàng không phục vụ trên các chuyến bay đều có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh. Dưới đây là 5 điều tiếp viên hàng không muốn hành khách ngừng làm ngay lập tức, nhằm ngăn ngừa lây lan virus.

Vệ sinh đúng cách và ngừng la mắng tiếp viên, đó là điều nhiều phi hành đoàn mong muốn. Ảnh: Edward Wang/Reuters.

Không đeo, hoặc đeo khẩu trang sai cách

Một tiếp viên hàng không sống ở New York, 53 tuổi, cho biết mong nhất hiện tại là hành khách đeo khẩu trang khi lên máy bay. "Điều tôi nghe các đồng nghiệp phàn nàn nhất là hành khách không tuân thủ việc này. Nó khiến cho phi hành đoàn và các hành khách khác đều khó chịu", một tiếp viên sống ở San Francisco cho biết. Hiện cô đang nghỉ phép từ tháng 5. "Luôn có người nghĩ rằng mọi quy tắc không áp dụng với họ".

Còn nếu đeo, phải đeo đúng cách. "Nhiều người kéo khẩu trang dưới mũi, hoặc chạm tay vào khẩu trang đã dùng. Những hành động đó khiến việc đeo khẩu trang trở nên vô nghĩa", một tiếp viên khác sống tại Minneapolis và có 4 năm kinh nghiệm cho biết.

Để làm chậm sự lây lan của nCoV, CDC Mỹ khuyến nghị mọi người sử dụng khẩu trang, các tấm che ở nơi công cộng - những nơi khó có thể duy trì khoảng cách xã hội. Để có hiệu quả, mặt nạ phải che kín miệng và mũi của người đeo. Trong quá trình di chuyển bằng đường hàng không, chúng được đeo từ lúc hành khách bước vào sân bay cho đến khi rời đi, chứ không chỉ đeo trên mỗi chuyến bay. Mọi người thực sự chỉ nên tháo khẩu trang khi ăn, uống.

Hiện nay, hầu hết các hãng bay ở Mỹ đều yêu cầu hành khách đeo khẩu trang. United Airlines thậm chí đã thực hiện một chính sách mới, trong đó có thể cấm bay với hành khách từ chối đeo khẩu trang.

Anne Anker Møller, tiếp viên hàng không của Global Reach Aviation, đưa ra lời khuyên rằng hành khách nên mang theo nhiều khẩu trang cho các chặng đường dài. Cô cho biết việc đeo khẩu trang không cần phải nhắc, vì điều đó bảo vệ chính bản thân hành khách và những người xung quanh.

Vệ sinh không đúng cách

Các tiếp viên mong hành khách thực hành vệ sinh đúng cách và áp dụng các biện pháp phòng ngừa theo hướng dẫn như lau sạch ghế ngồi, đeo găng tay, rửa tay hoặc sát khuẩn khi chạm vào các bề mặt công cộng trên máy bay.

Không ít tiếp viên nói rằng nhiều hành khách dù đang giữa đại dịch vẫn không có thói quen rửa tay khi sử dụng nhà vệ sinh. "Tôi không biết có phải mọi người ngại chạm vào vòi nước, hay mọi người quá lo lắng do nếu chạm vào có thể lây bệnh". Bên cạnh đó, nhiều người còn thoải mái di chuyển nhiều lần đi qua các hàng ghế khi máy bay đã cất cánh, hoặc kéo khẩu trang xuống khi nói chuyện.

Nhờ tiếp viên vứt rác hộ

Trước đại dịch, hành động này tuy không được phi hành đoàn thích thú, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng giữa dịch, hành động nhờ tiếp viên vứt rác sẽ làm tăng thêm sự tiếp xúc, dẫn đến tăng khả năng lây bệnh giữa hành khách và phi hành đoàn. Do đó, nhiều tiếp viên mong rằng hành khách hãy ngừng ngay lập tức hành động đó. Ngoài ra, khi vứt rác hộ khách, các tiếp viên buộc phải ngừng các công việc mình đang làm, và họ sẽ phải thay găng mới. Nếu cần vứt rác, hãy đợi đến khi tiếp viên đi thu gom rác.

Møller nói thêm rằng các tiếp viên hàng không luôn sẵn sàng có mặt để giúp đỡ hành khách. Nhưng cô mong hành khách nên yêu cầu được hỗ trợ đúng cách. Thay vì chạy thằng vào gian bếp để yêu cầu bạn nên bấm nút gọi để tiếp viên.

Những vị khách không lên trước kế hoạch

Nhiều tiếp viên nhận ra rằng, các hành khách bị căng thẳng, lo lắng vì trễ chuyến sẽ thường quên việc đảm bảo các hướng dẫn giãn cách xã hội, vệ sinh. Do đó, lời khuyên của họ trong thời điểm này là bạn nên đến sân bay sớm, và dành cho mình nhiều thời gian, điều đó giúp bạn không vội vàng.

Bay trong hoàn cảnh bình thường đã có nhiều thứ để khiến hành khách, tiếp viên căng thẳng. Bay trong đại dịch còn áp lực hơn. Do đó, điều tốt nhất mà hành khách có thể làm cho bản thân và người khác, là không đẩy mình vào các tình huống vội vã, khó xử.

Những vị khách quên mất mình đang bay giữa dịch

Nhiều người tỏ ra khó chịu khi trên các chuyến bay không còn phục vụ đồ ăn, nước uống hay rượu. Trước dịch, đây là những thứ cần có. Nhưng khi dịch bệnh xảy ra, việc cắt bỏ những dịch vụ này nhằm mục đích hạn chế tiếp xúc công cộng, nhằm ngăn ngừa sự lây lan virus và các tiếp viên mong hành khách hiểu, thông cảm.

Nhiều hãng hàng không trên thế giới đã cắt bỏ dịch vụ cung cấp đồ ăn, rượu... trên các chuyến bay ngắn trong đại dịch. Ảnh: Halfpoint/iStock.

Ngoài ra, các chuyến bay ngày nay so với quá khứ khác khá nhiều. Nhiều ghế buộc phải để trống để đảm bảo giãn cách xã hội. Tuy nhiên các hành khách cũng không nên quá yêu cầu máy bay phải trống hơn 50% số ghế. Vì một máy bay cần hoạt động 77% công suất mới có thể hòa vốn. "Chúng tôi cần đi làm kiếm tiền để sống. Và nếu chúng tôi không có một chuyến bay đông khách, chúng tôi không thể kiếm được tiền. Chúng tôi vẫn muốn mọi người được an toàn. Toàn bộ công việc của chúng tôi là ở đó và đảm bảo các bạn được an toàn", một tiếp viên giấu tên cho biết.