5 điểm nóng nhất đại chiến Việt Nam - Malaysia

Dĩ nhiên là với một nhà cầm quân nhiều mưu mẹo như Park Hang-seo, ông sẽ đưa ra những lựa chọn bất ngờ ở đội hình xuất phát. Nhưng nhìn chung thì sẽ có nhiều vị trí không thay đổi ở ĐT Việt Nam. Và với vị trí được sắp xếp, nhiều khả năng các tuyển thủ này sẽ phải giáp mặt trực tiếp với 5 mối đe dọa bên phía Malaysia.

Ngọc Hải vs Guilherme De Paula

Trước trận đấu, Guilherme De Paula đã ra thông điệp rất rõ ràng, rằng anh sẽ quyết tâm lấy lại niềm tin bằng một màn trình diễn ấn tượng, cụ thể nhất là xuyên thủng hàng thủ Việt Nam. Mà hàng thủ Việt Nam sẽ do Quế Ngọc Hải làm thủ lĩnh. Do đó, trung vệ này sẽ phải quan tâm thường xuyên đến tiền đạo nhập tịch to con, tì đè tốt và dứt điểm khá đa dạng này.

Vấn đề với De Paula có lẽ là tâm lý thi đấu bởi sau những thành công có được ở CLB, rõ ràng không phải vô cớ mà anh được bóng đá Malaysia nhập tịch “siêu tốc”. Hàng công của Malaysia chắc chắn sắc bén hơn nhiều so với Indonesia, thế nên sức ép dành cho Ngọc Hải sẽ tiềm tàng hơn rất nhiều. Cắt đứt nguồn cung bóng cho De Paula có lẽ là ưu tiên của Hải “Quế” và đồng đội.

Văn Hậu vs Sumareh

Nhiều khả năng trong thế trận ưu tiên nhiều hơn cho phòng ngự, “thầy” Park sẽ đặt niềm tin vào Văn Hậu bởi Hồng Duy khá yếu trong tranh chấp. Hôm nay nếu ra sân, Văn Hậu sẽ có nhiệm vụ khóa chặt ngòi nổ bên hành lang phải của đối thủ là Sumareh.

Cầu thủ nhập tịch này không lắt léo, nhưng rất nhanh và khỏe. Bởi vậy với sải chân dài, cùng thể lực đã được tôi luyện nhiều tại Hà Lan, Văn Hậu sẽ gánh vác trọng trách ngăn cản Sumareh. Hy vọng anh sẽ hoàn thành như những lần đối đầu với Sumareh trước đây.

Văn Hậu từng nhiều lần đụng độ Sumareh

Xuân Trường và Liridon Krasniqi

Do Tuấn Anh khó đá chính, Xuân Trường sẽ là ưu tiên số một ở hàng tiền vệ ĐT Việt Nam bởi khả năng “chia bài” cực tốt của anh. Nhưng Trường lại không thoát pressing tốt bằng đồng đội Tuấn Anh. Bởi vậy hôm nay, Xuân Trường sẽ gặp thử thách thực sự khi trước mặt anh là tiền vệ Liridon Krasniqi.

Cầu thủ này từng thi đấu cho Newcatle Jets tại giải VĐQG Australia. Do đó, nền tảng thể lực của anh là không phải bàn cãi. Anh sẽ được giao trọng trách “bắt chết” động cơ giữa sân của ĐT Việt Nam. Do vậy, Xuân Trường hẳn sẽ phải nỗ lực gấp bội. Nhưng chỉ cần một vài lần có khoảng trống, chắc chắn anh có thể tạo nên khác biệt bằng những đường chuyền chết người.

Văn Toàn vs Aidil Zafuan

Dù gặp chấn thương ở trận đấu với Indonesia nhưng Văn Toàn đã bình phục thần tốc và gần như chắc chắn đá chính trước Malaysia. Do vậy, nhiệm vụ kèm ngòi nổ của ĐT Việt Nam sẽ được giao cho hậu vệ Aidil Zafuan. Cầu thủ này đã mắc sai sót ở thảm bại 0-4 trước UAE khi tuổi tác khiến anh khá chậm chạp trong những pha băng cắt, đoán bắt đối thủ và cũng không thể hỗ trợ tốt cho đồng đội.

Nhưng bù lại, Zafuan có dồi dào kinh nghiệm quốc tế, điều mà Văn Toàn chưa tích lũy được. Chắc chắn bằng tất cả khả năng và các mánh khóe, Zafuan sẽ quyết tâm ngăn chặn bằng được Văn Toàn. Một ngày khó khăn đang ở trước mặt tiền đạo của HAGL. Bởi vậy, anh cần biết chắt chiu cơ hội mỗi khi thoát ra khỏi tầm kèm cặp của hậu vệ 34 tuổi bên phía Malaysia.

Kinh nghiệm của Zafuan và sức trẻ của Văn Toàn, bên nào sẽ thắng?

Park Hang-seo vs Tan Cheng Hoe

Một bên khá kiệm lời, bên kia lại liên tục đưa ra những phát ngôn hùng hồn trước trận. Đó là sự trái ngược giữa Park Hang-seo và Tan Cheng Hoe. Trong những lần cầm quân trước đây, vị HLV của ĐT Malaysia hầu hết đều thua ông Park. Hẳn đó sẽ là động lực để ông Tan “đòi nợ” thầy Park trong lần tái ngộ này.

Khả năng truyền cảm hứng và thay người hiệu quả là điểm mạnh của thầy Park. Trong khi đó, Tan Cheng Hoe lại khá hiệu quả ở việc luân chuyển giữa các sơ đồ cũng như khích tướng đối thủ. Đây sẽ là một cặp đấu không khoan nhượng trên băng ghế huấn luyện.

Tác giả: Đặng Lai

Nguồn tin: Báo Tiền Phong