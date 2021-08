5 đặc sản Hà Nam cực ngon, toàn món dân dã nhưng ăn một lần là nhớ mãi

Bánh cuốn Phủ Lý

Nói đến các đặc sản Hà Nam nổi tiếng nhất thì nhiều người thường nghĩ ngay đến thương hiệu bánh cuốn Phủ Lý. Bánh cuốn là một trong những món ăn khá thông dụng trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Dẫu thế bánh cuốn Phủ Lý lại có một khẩu vị rất chi là đặc biệt và lạ miệng. Nếu như ở những địa phương khác người ta thường ăn bánh cuốn kèm với chả quế hay chả lụa thì tại Phủ Lý, bánh cuốn lại được ăn với với thịt nướng hình hoa cải. Từng miếng thịt nướng thơm ngon, béo ngậy ăn với với rau xanh sống, hoa chuối thái rối và những cái bánh cuốn mới tuyệt hảo làm sao. Nếu có dịp đến Hà Nam thì các bạn nhất định không được bỏ qua món ngon này nhé!

Chim to dần

Khi nhắc đến Hà Nam thì dân “sành ăn” đều nhớ đến một món đặc sản nữa đó chính là “chim to dần”. Hiện nay trên phạm vi cả nước đã có nhiều quán “chim to dần” được mở ra, nhưng chỉ ở khu vực đường Biên Hòa, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng là nơi có những quán chim ngon nức tiếng và giữ được hương vị riêng. Sở dĩ được gọi là “chim to dần” bởi khi thưởng thức thực khách sẽ được nếm hương vị của nhiều loại chim khác nhau từ bé như chim sẻ cho đến to như vịt trời.

Thịt dê núi

Kim Bảng, Hà Nam là mảnh đất nhiều đồi núi treo leo, chủ yến là núi đá vôi dân bản địa không thể canh tác được hoa màu cho nên người dân nơi đây chỉ có thể chăn thả dê núi từ nhiều đời nay.

Thịt dê núi ở đây được chăn thả tự nhiên ăn thập cẩm các loại lá cây rừng, thịt rất thơm ngon hơn nữa dưới bàn tay của những đầu bếp hàng đầu nơi đây thịt dê núi có thể chế biến đên 50 món ăn đủ vị

Thịt dê ở đây rất dai và ngọt, nhiều chất dinh dưỡng. Có dịp ghé thăm Hà Nam, bạn nên thử các món ăn đặc sản từ thịt dê núi như dê nướng kiểu Nga, dê tái chanh, dê xào lăn,…

Mắm cáy Bình Lục

Mắm cáy Bình Lục cũng chính là một món đặc sản Hà Nam nổi tiếng, được nhiều nơi biết đến. Loại mắm này còn có vị hơi hăng hăng, cay cay. Mùi rất thơm và đặc biệt không giống với bất kì loại mắm nào khác của Việt Nam. Để làm được món mắm cáy ngon thì khâu chọn lựa các nguyên liệu đóng một vai trò hết sức quan trọng. Những con cáy được lựa chọn một cách kỹ lưỡng, rửa sạch. Sau đó được giã thật nhuyễn ra và trộn cùng các loại hương liệu gia vị quan trọng.

Chu trình ủ mắm cũng hết sức cầu kỳ. Mắm phải được phơi đủ nắng rồi đem chôn xuống đất để không bị hỏng. Mắm cáy có thể dùng ăn cùng với cơm trắng hoặc dùng để làm gia vị chấm cũng khá ngon. Đây cũng là một gói quà được nhiều du khách chọn lựa sau chuyến đi du lịch Hà Nam.

Bún cá rô đồng

Là một trong những món ăn đặc sản nổi danh tại Hà Nam, bún cá rô đồng cuốn hút thực khách bởi lớp thịt cá vàng ruộm xen lẫn màu xanh của rau cải hài hòa với vị ngọt thơm của nước dùng thơm ngon. Có lẽ cũng chính nhờ sự cầu kỳ trong cách chọn nguyên liệu cho đến khâu chế biến đã đủ để tạo hương vị đặc trưng của bát bún không thể lẫn vào đâu được. Giữa tiết trời se lạnh, thưởng thức một bát bún cá rô đồng nghi ngút khói quả là rất thú vị.

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn