4 mẫu loa chơi Tết có ưu đãi giá tốt

Từ nhu cầu karaoke, nghe nhạc đến thưởng thích phim ảnh, tất cả đều được các mẫu loa từ JBL và Harman Kardon đáp ứng tốt.

JBL PartyBox On The Go

JBL PartyBox On The Go có thiết kế gọn gàng, tiện di chuyển, tích hợp dây đeo để người dùng khoác loa lên vai. Dây đeo còn có sẵn dụng cụ mở nắp chai, phục vụ người dùng nhập tiệc bất cứ lúc nào.

JBL PartyBox On The Go có chất âm khỏe khoắn, sôi động, đậm đặc âm bass, phù hợp các bản nhạc EDM, dance pop, hiphop, rap club banger, trap, house, RnB... Công suất 100 W, công nghệ JBL Pro Sound, đảm bảo âm thanh nghe tốt ở khoảng cách 8-10 m, phù hợp cho những buổi tiệc quy mô vừa phải 10-20 người.

JBL PartyBox On The Go sở hữu thiết kế gọn gàng, tiện di chuyển.

Hai micro đi kèm bắt tiếng tốt, kết nối ổn định, cho giọng hát tự nhiên, ấm áp, không bị lẫn với nhạc nền, không có hiện tượng vỡ tiếng hay hụt hơi. Loa cho phép tùy chỉnh tăng, giảm độ vang, treble, bass, mang đến trải nghiệm ca hát thú vị.

Các tính năng khác như đèn LED RGB sáng rõ, nhiều hiệu ứng vui mắt, có thể hiển thị theo nhạc hay khả năng chống nước IPX4, chịu được nước té, mưa nhẹ, dùng được ở bể bơi, bãi biển cùng thời lượng pin tối đa 6 tiếng là những điểm cộng để JBL PartyBox On The Go trở thành một trong những mẫu loa karaoke di động đáng mua nhất dịp Tết này.

Hiện JBL PartyBox On The Go được ưu đãi 2 triệu đồng, giá còn 7,99 triệu đồng.

Harman Kardon Soundstick 4

Soundstick 4 là phiên bản kỷ niệm 20 năm từ khi chiếc Soundstick đầu tiên ra đời dưới bàn tay của “phù thủy” thiết kế Jony Ive. Kiểu dáng của Aura Studio hay Soundstick chưa bao giờ lỗi thời nhờ ngoại hình trong suốt.

Điểm mới trên Soundstick 4 là phần ống thông khí cho loa sub được loại bỏ, khắc phục các vấn đề bám bụi, côn trùng lọt vào của những phiên bản trước. Phần đỉnh loa được làm kín hoàn toàn với những đường vân tròn đồng tâm bắt mắt. Với cục sub lớn cùng công suất tăng gấp 5 lần 100 W, tiếng bass trên Soundstick 4 dồi dào về lượng, xuống sâu, có lực, nhất là ở những mức âm lượng lớn.

Tiếng bass trên Soundstick 4 dồi dào về lượng, xuống sâu, có lực.

Loa sub còn được bố trí đèn LED, giúp “bừng sáng” theo đúng nghĩa đen, nhất là trong đêm tối. Hãng âm thanh Mỹ cũng biết cách “show hàng” khi bật nguồn, dàn đèn trên Soundstick 4 sẽ tỏa sáng kết hợp âm thanh khởi động nghe đậm chất kích thích.

Mức giá của Harman Kardon Soundstick 4 hiện khoảng 7,99 triệu đồng, tặng kèm tai nghe JBL Tune 120TWS trị giá 2,39 triệu đồng. Đây sẽ là lựa chọn hợp lý để bạn nâng tầm trải nghiệm nghe nhạc trên điện thoại, laptop hay chiếc PC của mình.

JBL Bar 5.1

JBL Bar 5.1 là một trong những mẫu soundbar toàn năng khi tích hợp hầu hết công nghệ mới như chuẩn Dolby Digital, Dolby Pro Logic II và DTS. Công nghệ JBL SoundShift cho phép chuyển đổi tức thời giữa âm thanh từ TV và âm thanh Bluetooth từ điện thoại di động hoặc máy tính bảng một cách tiện lợi.

Ngoài công suất 510 W, điểm độc đáo của JBL Bar 5.1 là khả năng tách rời 2 loa vòm khỏi thanh loa chính, cho phép tùy biến vị trí đặt loa sao cho phù hợp với không gian sử dụng. Với 2 loa vòm được trang bị pin có thời lượng 10 tiếng, bạn có thể thoải mái tận hưởng âm nhạc, phim ảnh cả ngày mà không lo gián đoạn.

JBL Bar 5.1 có khả năng tách rời 2 loa vòm khỏi thanh loa chính, cho phép tùy biến vị trí đặt loa sao cho phù hợp với không gian sử dụng.

Một điểm nổi bật khác của JBL Bar 5.1 là hiệu quả tái tạo âm trầm nhờ trang bị subwoofer không dây với driver đường kính 250 mm. Nhờ đó, tiếng bom rơi, đạn nổ hay động cơ trong các bộ phim bom tấn được tái hiện sống động không thua kém âm thanh ngoài rạp. Chất lượng âm thanh vòm 5.1 càng khiến JBL Bar 5.1 trở thành phụ kiện không thể thiếu trong góc giải trí của bạn.

JBL Bar 5.1 hiện được ưu đãi đến 3 triệu đồng, giá còn 15,99 triệu đồng, tặng kèm tai nghe JBL Tune 120TWS trị giá 2,39 triệu đồng.

JBL Cinema SB 450

Hướng đến những tín đồ phim ảnh, JBL Cinema SB 450 hỗ trợ tối đa các chuẩn 4K Ultra-HD cùng HDR và HDCP 2.2. Ba cổng HDMI-in cho phép người dùng dễ dàng sử dụng với mọi nguồn phát như TV, set top box HD... và đi kèm những phụ kiện giá treo tường tiện dụng.

Loa sub với bass mạnh mẽ từ màng loa 8 inch (220 mm), công suất 200 W, dễ dàng tùy chỉnh độ mạnh nhẹ của dải âm trầm tùy vào sở thích. Điểm độc đáo của JBL Cinema SB 450 là được trang bị công nghệ nhận diện và tối ưu nội dung trình chiếu, làm rõ giọng nói của nhân vật trong phim mà không cần tăng âm lượng tổng thể.

JBL Cinema SB 450 hướng đến những tín đồ phim ảnh.

Mẫu soundbard này dễ dàng tương thích với điều khiển TV, giúp bạn chỉ cần dùng một điều khiển là có thể kiểm soát tất cả. Cinema SB 450trang bị đầy đủ kết nối không dây như Bluetooth và công nghệ chuyển giao nhanh JBL SoundShift, giúp chuyển qua lại giữa các thiết bị như TV, điện thoại, tablet nhanh chóng.

Hiện JBL Cinema SB 450 được ưu đãi hơn 40%, giá còn 7,99 triệu.

