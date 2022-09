4 kiểu hành khách trên máy bay dễ "gây chú ý" với tiếp viên hàng không

1. Người toát lên sự lo lắng

Với các TVHK, đây là những vị khách cần được ưu tiên hàng đầu trong việc trấn an và động viên. Họ bồn chồn, lo lắng khi ngồi trên máy bay bởi có thể đây là lần đầu họ ngồi máy bay, do sức khỏe kém hoặc do chứng sợ độ cao... Hơn nữa, sự quan tâm của TVHK dành cho hành khách chính là cách tạo nên đẳng cấp của một hãng bay.

Tiếp viên Kimberly Sullivan chia sẻ tips phân biệt khách hàng đi máy bay lần đầu: "Bằng cách quan sát các hành khách, chúng tôi có thể biết đâu là người thường xuyên đi máy bay, đâu là người đi máy bay lần đầu. Chúng tôi để ý những vị khách chắn giữa lối đi, thường nhìn thẳng về phía cuối máy bay, đó có thể đó là những người mới đi lần đầu".

Bên cạnh đó, những người say tàu xe khi lên máy bay có biểu hiện mệt mỏi, buồn nôn, cũng sẽ nhận được sự quan tâm từ TVHK.

2. Người có thể hỗ trợ tổ bay

Với 27 năm kinh nghiệm, TVHK Janice Bridger cũng thường chú ý những người có thể hỗ trợ tổ bay trong những tình huống cấp bách. Đó thường là những người cao to lực lưỡng, có thể giúp tổ bay ngăn chặn những vụ ẩu đả, giúp cất những hành lí nặng lên khoang máy bay...

Trên thực tế, những vị trí ghế ngồi gần cửa thoát hiểm không dành cho người già và trẻ em vì đối tượng này không đủ sức khỏe. Thay vào đó, các vị khách khỏe mạnh sẽ hỗ trợ mở cửa trong trường hợp khẩn cấp, hoặc ngăn cản người khác cố tình mở.

3. Người say xỉn

Nuralia Mazlan, tiếp viên hàng không của hãng bay Air Asia, tiết lộ tổ bay luôn đề phòng với kiểu người này vì họ có thể gây rối bất cứ lúc nào, đặc biệt sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng nếu máy bay đã cất cánh và ở trên trời. Mazlan cho hay tổ bay của cô đã từng phải giải quyết vấn đề này đối với một hành khách say xỉn không chịu mặc quần áo khi đang ở độ cao hơn 3.000 m.

4. Đồng nghiệp

Vào năm 1989, tại Mỹ, chuyến bay của hãng hàng không United mang số hiệu 232 đã gặp sự cố trên không, khiến 184 hành khách vô cùng lo lắng. May mắn thay, trên chuyến bay này, cơ trưởng Dennis Fitch đang thực hiện chuyến nghỉ dưỡng của mình, và cũng là một hành khách. Nhờ vậy, Fitch đã hỗ trợ cơ trưởng của chuyến bay trong việc tiếp đất thành công.

Theo Bridger, việc quan sát và quan tâm tới các đồng nghiệp trên các chuyến bay cũng là một công việc của các TVHK trên chuyến bay. Trong những trường hợp khẩn cấp, đồng nghiệp có thể giúp ích rất nhiều cho tổ bay.

