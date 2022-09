36 người chết, 35 người bị thương trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh

Đến 17h40 ngày 3-9, tuyến đường vành đai 3 từ cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm Hà Nội vẫn thông thoáng - Ảnh: TUẤN PHÙNG

So với ngày 3-9-2021 (nghỉ lễ vào thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội), tai nạn giao thông tăng 7 vụ (tăng 53,8%), tăng 8 người chết (tăng 160%) và tăng 4 người bị thương (tăng 40%).

Tính chung 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, cả nước xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông (đều ở đường bộ) làm chết 36 người, làm bị thương 35 người.

Ngày 3-9, cảnh sát giao thông đường bộ đã xử lý 9.912 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt tiền hơn 13,6 tỉ đồng, tạm giữ 262 ô tô, 3.811 xe máy, 21 phương tiện khác; tước 1.361 bằng lái các loại.

Trên các tuyến cao tốc, lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản 72 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt tiền 459 triệu đồng, tước bằng lái 43 trường hợp, tạm giữ 10 phương tiện; phát hiện qua hệ thống giám sát 221 xe vi phạm an toàn giao thông, dừng xe lập biên bản 5 trường hợp, gửi thông báo vi phạm tới 82 trường hợp.

Cảnh sát giao thông đường thủy xử lý 154 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt tiền 169 triệu đồng; tước bằng, chứng chỉ chuyên môn 2 trường hợp.

Ngày 3-9 có 2 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ảnh đến đường dây nóng của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về tình hình trật tự an toàn giao thông khi tham gia lưu thông tại địa phương... Các cuộc gọi được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2021 có nguyên nhân khách quan là do nghỉ lễ năm 2021 là thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn quốc đang thực hiện giãn cách xã hội.

Tác giả: TUẤN PHÙNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ