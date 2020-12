3 tình nguyện viên đầu tiên tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 Việt Nam đều khoẻ mạnh, kết thúc 72 giờ theo dõi, có thể về lại nơi cư trú

Chiều 20/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới thăm 3 tình nguyện viên đầu tiên tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 Việt Nam. Phó Thủ tướng động viên và cảm ơn các tình nguyện viên đã dũng cảm tham gia tiêm thử nghiệm lâm sàng vaccine, từ đó góp phần quan trọng cho nghiên cứu.

Đại diện Học viện Quân y cho biết, cả 3 tình nguyện viên (1 nam và 2 nữ) độ tuổi từ 20 - 40, là giáo viên, sinh viên, sau tiêm sức khoẻ đều ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường.

Đến nay, họ đã kết thúc 72 giờ theo dõi tại Học viện Quân y, đủ điều kiện để được xem xét về lại nơi cư trú. Khi họ trở về địa phương, nhóm nghiên cứu sẽ yêu cầu các cán bộ y tế xã, phường theo dõi người tiêm 56 ngày theo đề cương nghiên cứu.

Người tình nguyện sẽ được hướng dẫn tự theo dõi, tự ghi chép thông qua Nhật kí theo dõi điện tử. Hàng ngày, sẽ có cán bộ y tế đến thăm hoặc gọi điện thoại. Nhật kí theo dõi sẽ được các bác sĩ theo dõi đến 180 ngày kể từ mũi tiêm thứ nhất, để đánh giá tình hình sức khoẻ của tình nguyện viên. Sau khi người tham gia cuối cùng kết thúc nghiên cứu, sẽ mất khoảng 4 tháng để phân tích kết quả. Tình nguyện viên sẽ được gửi thư thông báo kết quả sau đó.

Sáng 17/12, 3 tình nguyện viên đầu tiên chính thức được tiêm thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 (Ảnh: Phương Thảo)

Trước đó, sáng 17/12, mũi vaccine Covid-19 "made in Việt Nam" đầu tiên được tiêm trên người tình nguyện, là những trường hợp được lựa chọn trong số hơn 200 người đăng ký dự tuyển.

Đây là giai đoạn 1 của chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 Nanocovax để đánh giá về tính an toàn của vaccine. Giai đoạn 2 của nghiên cứu sẽ được thực hiện trên 500 người tình nguyện và giai đoạn 3 sẽ tiêm trên 10.000 người để đánh giá về sinh miễn dịch và hiệu quả bảo vệ.

Nanocovax là vaccine phòng Covid-19 đầu tiên của Việt Nam, do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen sản xuất. Vaccine này tạo được đáp ứng miễn dịch tốt, độ an toàn cao, ít tác dụng phụ và có điều kiện bảo quản thuận lợi hơn so với các loại vaccine khác (bảo quản 2°C - 8°C).

TS. Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo cho biết, Bộ Y tế đã chỉ đạo Học viện Quân y đảm bảo an toàn cho người thử nghiệm vaccine. Bộ đã thành lập 3 đoàn kiểm tra, giám sát và hỗ trợ cho nhóm nghiên cứu vaccine Covid-19 gồm các Vụ, Cục và các thành viên của Hội đồng đạo đức thuộc Bộ Y tế và Học viện Quân y.

Mặc dù việc nghiên cứu vaccine phòng Covid-19 bắt đầu được triển khai là một tín hiệu đáng mừng nhưng ông Quang khuyến cáo người dân không nên chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Mỗi người cần thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn, rửa tay, tuân thủ theo quy định cách ly,…

Sau vaccine của Nanogen, đến đầu tháng 2/2021, vaccine Covid-19 thứ 2 của IVAC sẽ chuẩn bị được tiêm thử nghiệm trên người. Hiện, IVAC đã hoàn thiện hồ sơ kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng.

Tác giả: Minh Nhân

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc