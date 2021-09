3 người đi lấy tổ ong ruồi, 1 người thiệt mạng

Ngày 29-9, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết cơ quan chức năng ở xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã bàn giao thi thể ông Trương Tấn Đ. (SN 1988; ngụ xã Bình Phước Xuân) cho gia đình lo an táng do chết ngạt dưới mương nước.

Ông Đ. trước khi bị đàn ong ruồi đốt rồi nhảy xuống mương nước dẫn đến tử vong

Theo kết quả xác minh, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 28-9, ông Đ. rủ ông Trương Minh Hùng và Bùi Trương Huy đi lấy tổ ong ruồi bán kiếm tiền tiêu xài. Khi 3 người đến khu vườn xoài thì phát hiện tổ ong ruồi trên nhánh cây nên tổ chức lấy mật.

Ông Đ. bảo 2 người đi cùng đứng xung quanh để ông xông vào, dùng nhang đốt cho ong ruồi bay đi rồi lấy mật. Tuy nhiên, do cả 3 người đều bị ong đốt nên cùng bỏ chạy thoát thân.

Khoảng 5 phút sau đó, ông Hùng và ông Huy quay lại tìm thì phát hiện ông Đ. nằm bất động dưới mương nước, cách tổ ong khoảng 30 m.

Hay tin, nhiều người dân gần đó chạy đến tiếp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi được đưa đến cơ sở y tế tại địa phương.

Xác định ông Đ. chết ngạt, không có dấu hiệu tội phạm nên Công an xã Bình Phước Xuân đã xin ý kiến Công an huyện Chợ Mới cho gia đình ông Đ. nhận thi thể về an táng.

Tác giả: T.Nốt

Nguồn tin: Báo Người lao động