3 loa Bluetooth đáng mua tại Việt Nam để tha hồ nhún nhẩy Tết này

PartyBox On The Go

So với các loa bluetooth truyền thống khác, JBL mang đến sản phẩm PartyBox On The Go với một thiết kế mới lạ, mang hình dáng hình hộp chữ nhật với kích thước lần lượt 489 x 244,5 x 224mm và nặng 7,5kg. JBL cũng trang bị quai xách để người dùng dễ dàng mang loa theo bên mình. Đáng chú ý là loa cũng trang bị cả jack cắm để bạn có thể sử dụng nhạc cụ hay gắn thêm một mic có dây. Mặt trước của loa được tích hợp một hệ thống đèn LED, có thể phát sáng nhấp nháy theo phần nhịp điệu của các ca khác bạn hát hay phát trên loa.

Bên cạnh thiết kế, chất lượng âm thanh của PartyBox On The Go cũng đáng nhận được lời khen ngợi. Chiếc loa này được trang bị cả hệ thống củ loa bên trong, bao gồm một củ loa bass và 2 củ loa treble với công suất lên tới 100W. Trải nghiệm thực tế, sản phẩm đến từ JBL cho chất âm trầm, bổng, âm bass đều được tái tạo sắc nét và vô cùng mạnh mẽ cùng với đó là các âm cao (treble) được thể hiện rất tốt.

Harman Kardon Go + Play mini

Ảnh: BGR

Harman Kardon Go + Play mini có thiết kế khá thú vị với sự kết hợp giữa sợi fabric cùng thép không gỉ. Điểm cộng của thiết kế cũng phải kể đến phần tay cầm bản rộng khá chắc chắn giúp người dùng có thể dễ dàng di chuyển được loa.

Với 2 loa tweeters đường kính 20 mm, 2 loa woofers đường kính 90 mm, 4 driver cao cấp cùng tổng công suất 100 W cùng với đó là công nghệ Wireless Dual Sound, Harman Kardon Go + Play mini cũng hứa hẹn mang đến cho người dùng những trải nghiệm âm thanh chân thực.

Sony Extra Bass SRS-XB43

Ảnh: pocket-lint

Nhắc đến các thiết bị âm thanh thì sẽ là một thiết sót nếu như bỏ qua Sony. Ở thị trường chính hãng Sony Extra Bass SRS-XB43 đang được xem là đại diện xuất sắc nhất của Sony ở phân khúc loa Bluetooth. So với hai thiết bị nói trên, Sony Extra Bass SRS-XB43 không có phần tay cầm. Loa được thiết kế đặt nằm ngang với chân đế khá chắc chắn. Điểm cộng nằm ở việc nó có khả năng chống nước và chống bụi IP67.

Loa có 2 driver woofer và 2 driver tweeter mang lại âm trầm mạnh mẽ. Loa 2 đường tiếng có nón loa, nắp bụi dùng vật liệu cellular gia công bằng mica nâng cao chất lượng âm thanh tối ưu.

Tác giả: Thái Sơn

Nguồn tin: saostar.vn