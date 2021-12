3 chậu hoa "bất tử" trong một tháng, không chỉ thanh lọc không khí mà còn tiết kiệm

Hoa ly

Hoa ly hay hoa bách hợp là loài hoa sở hữu nét đẹp cuốn hút, rực rỡ và đặc biệt có hương thơm quyến rũ nên được rất nhiều người yêu thích.

Hoa ly phù hợp với những nơi có khí hậu mát mẻ, có thể trồng quanh năm tại các vùng như Đà Lạt, Sapa. Còn các tỉnh phía bắc (có thời tiết nắng nóng vào mùa hè) thì thời điểm thích hợp để trồng là vụ thu đông (khoảng từ tháng 10 dương lịch).

Tuy nhiên, nếu bạn muốn trồng một vài chậu để chơi tại nhà thì chỉ cần có những vị trí mát mẻ, có mái che, tiện cho việc chăm sóc, thì vẫn có thể trồng được mà không cần theo mùa vụ hay vùng miền. Hoa ly được trồng từ củ, bạn có thể mua ở những cửa hàng giống hoa uy tín. Củ giống ly thường có đường kính 16 – 18 cm, 18 – 20 cm hoặc trên 20cm tùy loại.

Hoa ly là loại cây có yêu cầu khắt khe về nhiệt độ, ban ngày nhiệt độ phù hợp là 19 đến 25 độ C, còn về ban đêm, nhiệt độ lý tưởng là 12 đến 15 độ C. Hoa ly trồng tại nhà thích hợp ở nơi có độ ẩm khoảng 80 – 85%.

Ly ưa cường độ ánh sáng trung bình từ 12 – 15 nghìn lux, nếu trồng vụ Hè Thu nên đặt chậu ở nơi râm mát, chỉ cần 30 – 50% ánh sáng. Nếu trồng vụ Đông Xuân thì đặt chậu ở nơi có ánh nắng tự nhiên nhiều để hạn chế tình trạng rụng nụ hay biến dạng. Khi hoa nở có thể chơi cả tháng không tàn, đó là lý do vì sao ly thường được trồng trong chậu để chơi Tết.

Hoa nhài

Ngoài việc được trồng để trang trí nhà cửa thì hoa nhài (hoa lài) còn được trồng để có công dụng diệt trừ vi khuẩn, trừ hôi miệng, điều hòa nội tiết, làm mịn da, tăng khả năng miễn dịch, xua tan căng thẳng, mệt mỏi. Hoa, lá và rễ của hoa nhài còn có thể dùng làm thuốc.

Bạn có thể tận dụng bao xi măng, bao tải, chậu, khay, thùng xốp có sẵn trong nhà hoặc mảnh đất trống trong vườn để trồng hoa nhài. Lưu ý: Dưới đáy khay đục lỗ để thoát nước.

Hoa nhài là cây ưa ấm, không chịu được giá lạnh. Nhiệt độ sinh trưởng lý tưởng nhất là 20 - 25 độ C, mở rộng ra là 22 - 35 độ C. Cây không ưa ánh nắng, phát triển tốt nhất trong môi trường nửa râm.

Hoa nhài có thể trồng quanh năm, nhưng với các tỉnh phía Bắc thời vụ tốt nhất từ tháng 2-4, các tỉnh phía Nam trồng trước và sau mùa mưa. Hoa nhài cần được bón nhiều phân, nhưng nên bón phân đạm một lượng vừa phải. Nên bón phân chuồng hoai mục, lân, kali và mùa Thu nhằm tăng sức đề kháng cho cây. Mùa Xuân nên bón nhiều lân để kích thích cây ra hoa, khi hoa nở có thể chơi được cả tháng.

Hoa sen

Hoa sen là loài thực vật thủy sinh bắt nguồn từ Ấn Độ vào khoảng năm 1979, sau đó lan rộng ra Trung Quốc và vùng lục địa Á — Úc.

Sen vốn là loài hoa ưa ánh sáng, đặc biệt là ánh nắng mặt trời trực tiếp. Chúng chỉ ưa mọc ở những nơi ấm áp và cần ít nhất 6 giờ ánh sáng mỗi ngày, do vậy so việc trồng cây hoa sen ở trong nhà không được khuyến khích do không đủ điều kiện về ánh sáng để cây phát triển. Trường hợp nếu muốn trồng hoa sen, tốt nhất bạn nên trồng trước nhà, mái hiên, ban công hoặc trong khu vườn nhà mình. Việc trồng hoa sen trước nhà mang nhiều ý nghĩa tích cực:

Hoa sen từ lúc hình thành nụ bé xinh cho đến lúc nở là chúng ta mong ngóng, đợi chờ rất thú vị. Hoa sen nở và đẹp trong khoảnh khắc nhưng đời sen là vô tận chỉ cần trồng một lần và chăm sóc tốt đến mùa sau là sen lại lên xanh tốt. Trồng sen trong chậu không giống trồng ở ngoài đầm hồ đòi hỏi ta phải chăm sóc cẩn thận tránh sâu bệnh, sen sống trong bùn nhưng rất ưa sạch sẽ nếu để nước bẩn là sen sẽ thối rễ và chết ngay.

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn