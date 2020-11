24h Online cùng LonDon Entertainment trao quà cho các gia đình có người mất do lũ tại Nghệ An

Đồng bào miền Trung đang phải hứng chịu những thiệt hại vô cùng nặng nề do đợt lũ lịch sử vừa đi qua để lại. Trận lũ lớn nhất trong vòng 50 năm qua khiến nhiều tỉnh miền Trung ngập lụt trên phạm vi rộng, hàng nghìn ngôi nhà bị thiệt hại; nhiều héc-ta lúa, hoa màu, cây trồng mất trắng; trường học; bệnh viện và công trình bị hư hỏng nặng; giao thông bị chia cắt; nhiều gia đình thậm chí đã mất đi người thân của mình trong cơn lũ.

Với mong muốn chia sẻ phần nào những khó khăn với bà con, phát huy tinh thần tương thân tương ái, ngày 6/11, đêm nhạc “Thương về miền Trung” do Công ty 24h Online phối hợp cùng LonDon Entertainment tổ chức với sự góp mặt của nam ca sỹ Khánh Phương đã kêu gọi được gần 50 triệu đồng. Số tiền này được những đơn vị tổ chức thống nhất trao cho 9 gia đình mất người thân trong đợt lũ vừa qua tại các huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Anh Sơn, mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng.

24h Online phối hợp với Công ty giải trí LonDon Entertainment trao 9 suất quà mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho 9 hộ gia đình có người thân mất do lũ tại Nghệ An

Ngoài ra, hơn 1 tấn gạo, 100 chiếc cặp sách, hàng nghìn quyển vở ô ly cùng các phần quà do báo Pháp luật và Xã hội, Hội Phụ nữ Công an Tp.Vinh – xã Hưng Hoà cùng với doanh nghiệp đấu giá An Mạnh kêu gọi cũng được trao cho các hộ dân gặp khó khăn do lũ tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương trong chuyến đi này.

Hơn 1 tấn gạo và các phần quà đã được trao tới bà con xã Thanh Sơn

Thăm hỏi và trao quà tại huyện Thanh Chương, đoàn đã tới trao quà cho hai gia đình bé Phan Thị Trang và Trần Thị Ánh ở xã Võ Liệt. Hai bé là chị em họ, không may bị nước cuốn trôi, ra đi khi mới 14,15 tuổi. Nỗi đau thương, mất mát không thể giấu nổi trong đôi mắt người làm cha mẹ.

Gia đình hai bé Phan Thị Trang và Trần Thị Ánh có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện Công ty giải trí LonDon trao quà cho gia đình có người thân bị mất trong đợt lũ vừa qua.

Tại Nam Đàn, đoàn đã tới trao quà và động viên người nhà chị Trần Thị Đức ở xã Khánh Sơn. Chị Đức không may gặp nạn trên đường đi làm về, chồng đang đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan và đang nuôi con nhỏ 3 tuổi, cuộc sống gia đình vốn đã không dễ gì này lại càng khó khăn hơn.

Cũng trong chuyến đi lần này, đoàn đã đến thăm hỏi và trao quà tại nhà anh Lê Văn Nhàn ở xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn. Con gái anh là bé Lê Thị Thanh Tâm (8 tuổi) không may bị sẩy chân xuống hố ga ngay sau nhà, bản thân anh cũng mắc bệnh thiểu năng, hoàn cảnh rất khó khăn. Đoàn đã hỗ trợ gia đình anh Nhàn 5 triệu đồng, động viên thân nhân gia đình bé Tâm với mong muốn người nhà sớm vượt qua đau thương, mất mát để vươn lên ổn định cuộc sống.

Ông Lê Văn Giáp – Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông 24h Online trao quà cho gia đình em Lê Thị Thanh Tâm

Đoàn cũng đã tới thăm hai gia đình anh Nguyễn Văn Quảng và anh Nguyễn Trọng Huy tại huyện Anh Sơn.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho các gia đình còn lại. Chứng kiến nhiều hoàn cảnh mất mát đau thương sau lũ, nhiều thành viên trong đoàn không khỏi xúc động. Hy vọng với những phần quà, sự chia sẻ bằng tinh thần, vật chất này sẽ là nguồn động viên giúp đỡ bà con phần nào vượt qua những khó khăn, mất mát hiện tại, sớm ổn định lại cuộc sống.

Tác giả: Lê Huyền

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn