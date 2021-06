235 F1 liên quan đến chùm ca bệnh tại Hà Tĩnh đã có kết quả âm tính lần 1

Ngày 6/6, Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, đã xét nghiệm được 156/165 mẫu F1 của 2 ca mắc Covid-19 tại phường Thạch Trung trở về từ Bình Dương và 2/16 mẫu F1 của 2 ca bệnh tại phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh). Kết quả 158 mẫu được xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Số còn lại đang chờ kết quả.

Kết quả xét nghiệm của 235 trường hợp F1 liên quan đến chùm ca bệnh tại Hà Tĩnh đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Cũng liên quan đến chùm ca mắc Covid-19 trở về từ Bình Dương, tỉnh Nghệ An đã truy vết được 77 trường hợp F1 đi chung chuyến bay với 2 bệnh nhân nhân từ TP Hồ Chí Minh về sân bay Vinh. Tất cả 77 người này đã được đưa đi cách ly tập trung, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm. Đến sáng 6/6, kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy toàn bộ 77 F1 ở Nghệ An đã âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại toàn tỉnh Hà Tĩnh đang đang cách ly tập trung 202 người, trong đó 109 người tại khu ký túc xá Mitraco (TX Kỳ Anh), 12 người tại Trung tâm Huấn luyện tại Cẩm Xuyên và 81 người tại khu cách ly các huyện, xã; theo dõi tại nhà 10.997 người; cách ly tại nhà 2.956 người.

Trước đó, ngày 30/5, vợ chồng ông N.V.M. (SN 1965) và bà N.T.H. (SN 1969) đều là lao động tự do, cùng trú tại thành phố Dĩ An, Bình Dương lên chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh về TP Vinh, Nghệ An. Sau đó được cháu chở bằng xe ô tô riêng về tổ 12, Đoài Thịnh, Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Kết quả xét nghiệm lần 2 vào đêm 4/6 khẳng định ông N.V.M. và bà N.T.H. đều dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đến tối ngày 5/6, ngành y tế xác định có thêm 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là L.T.H. và N.M.L. (trú tại phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh). Sáng 6/6, tỉnh này ghi nhận thêm 3 ca mắc Covid-19 gồm: D.T.P.T (SN 1997, trú tại phường Thạch Trung – TP Hà Tĩnh); N.B.Đ (SN 1962) cùng vợ là chị N.T.T (SN 1968) ở xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà./.

