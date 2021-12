2 triệu tỷ đồng cho vay tiêu dùng, phục vụ đời sống, Phó Thống đốc nói gì?

Tín dụng đen ngày càng phức tạp, tinh vi Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cho hay: Trong năm thứ hai thực hiện Chỉ thị 12 ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, qua thống kê các vụ án, vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng đen, lực lượng Công an đã tiếp nhận, phát hiện: 1.047 vụ/1.718 đối tượng, đã khởi tố 554 vụ/990 bị can; xử phạt hành chính 375 vụ/593 đối tượng. Riêng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đã phát hiện, tiếp nhận 539 vụ/884 đối tượng (51,48%) trong đó đã khởi tố 314 vụ/541 bị can; xử phạt hành chính 153 vụ/249 đối tượng. Thẩm phán Nguyễn Đình Tiến, Phó Chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân TP Hà Nội cho biết trong 2 năm từ 5/2019 đến 5 năm nay, tổng số vụ án hình sự đã thụ lý: 31 vụ án/89 bị cáo về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015. Đã giải quyết: 28 vụ/ 75bị cáo, trong đó xét xử: 22 vụ/ 52 bị cáo; trả hồ sơ điều tra bổ sung: 2 vụ/ 9 bị cáo; còn tồn lại chưa giải quyết: 3 vụ/ 14 bị cáo. So với cùng thời điểm năm ngoái, số vụ án liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" thụ lý tăng khoảng 37,5% (năm trước thụ lý 16 vụ/49 bị cáo); kết quả giải quyết tăng 80% (năm trước giải quyết 10 vụ/ 25 bị cáo) nên số vụ tồn còn rất ít, chỉ chiếm khoảng 14 %. Qua hoạt động kiểm sát điều tra, thực hành quyền công tố, ông Nguyễn Văn Tất, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao) cho biết đối tượng vay thường là người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thiếu hiểu biết. Nhưng cũng có đối tượng vay với mục đích sử dụng vào mục đích bất hợp pháp như đánh bạc, buôn lậu... Việc không hiểu về cách tính lãi suất "lập lờ" của bên cho vay khiến cho con nợ rơi vào vòng xoáy "lãi mẹ đẻ lãi con", tiền lãi thậm chí gấp hàng trăm lần tiền vay gốc. Hoặc thông qua hợp đồng "giả cách", theo đó hai bên thiết lập hợp đồng mua bán tài sản, cho thuê tài sản, bán tài sản rồi thuê lại, mua hàng trả góp nhằm tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu người đi vay không trả được nợ, bên cho vay có thể dùng hợp đồng giả cách đó để tố cáo ngược tại cơ quan pháp luật.