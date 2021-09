2 người đi đường ở Hà Nội bị sét đánh tử vong

Theo cơ quan chức năng, sáng 15/9, anh Đ.C.L. (sinh năm 1993) chở theo chị L.T.G. (sinh năm 2003, cùng trú tại Tuyên Quang) bằng xe máy đi hướng Văn Giang (Hưng Yên) - quốc lộ 5 (Gia Lâm, Hà Nội).

“Tới khu vực gần khu đô thị Vinhomes Ocean Park, họ bị sét đánh tử vong tại chỗ. Bước đầu nhận định 2 người này đang trên đường về quê do mang theo cả vali và khá nhiều đồ đạc”, Chủ tịch UBND xã Kiêu Kỵ Đinh Văn Giảng nói với Zing.

Cơ quan chức năng huyện Gia Lâm đã khám nghiệm hiện trường và tìm người nhà để làm thủ tục hậu sự cho 2 nạn nhân.

Mũ bảo hiểm của nạn nhân cháy đen, biến dạng. Ảnh: K.T.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, ngày 15/9 khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Riêng khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 mm đến 90 mm, có nơi trên 120mm.

Sáng 15/9, nhiều tuyến đường ở trung tâm thủ đô xuất hiện cảnh cây đổ, nước ngập do mưa lớn.

