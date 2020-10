142 người chết và mất tích do mưa lũ

Theo thống kê của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (BCĐ PCTT), có 60 người chết và mất tích do sạt lở đất, 69 người do lũ, 8 người bị tai nạn trên biển và 5 người do nguyên nhân khác.

Về nhà ở có 813 nhà hư hỏng và 362 nhà bị ngập. Cùng với đó 716 ha lúa bị ngập; 3.962 ha hoa màu bị ngập, hư hại; 6.168 con gia súc và 740.796 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Các tuyến đường còn sạt lở ách tắc đến nay gồm: Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây còn 15 điểm (Q.Bình 5 điểm, Q.Trị 10 điểm); Quốc lộ 12A (đoạn Khe Ve - Cha Lo) tỉnh Quảng Bình; Quốc lộ 9B (đường HCM Tây - Chút Mút), Quốc lộ 9C (Km38-Km39), Quốc lộ 9E (Km25+700 - Km30), Quốc lộ 15 (Km562+200 ngập nước tại ngầm tràn), tỉnh Quảng Bình.

Về điện lực, kể từ khi xảy ra mưa lũ đến nay đã khôi phục, cung cấp điện trở lại cho 267 xã, cụ thể: Hà Tĩnh 74 xã, Quảng Bình 85 xã, Quảng Trị 72 xã, Thừa Thiên Huế 26 xã, Quảng Nam 10 xã. Hiện nay, còn 28 xã còn bị cắt điện, gồm: Hà Tĩnh 6 xã, Quảng Bình 8 xã, Quảng Trị 10 xã, Thừa Thiên Huế 1 xã, Quảng Nam 3 xã.

Về tình hình hồ chứa và đê điều, hiện khu vực Trung Bộ có 28 hồ chứa thủy điện vận hành điều tiết qua tràn, trong đó: khu vực Bắc Trung Bộ: 12 hồ; duyên hải Nam Trung Bộ: 16 hồ. Hồ thủy lợi: Khu vực Bắc Bộ có 2.543, trung bình đạt 90% dung tích thiết kế, 81 hồ hư hỏng nặng, 51 hồ đang thi công; Khu vực Bắc Trung Bộ có 2.323 hồ, trung bình đạt 75-95% dung tích thiết kế; 55 hồ hư hỏng nặng; Khu vực Nam Trung Bộ có 517 hồ, trung bình đạt 30% đến 90% dung tích thiết kế; 24 hồ hư hỏng nặng, 31 hồ đang thi công.

Hệ thống đê các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có tổng chiều dài 2.611km, gồm 810km đê biển, đê cửa sông và 1.651km đê sông, 74 vị trí xung yếu.

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Thủy sản, ngày 24/10, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.477 tàu với 289.298 lao động biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để di chuyển, thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Hiện còn 1 tàu cá mang số hiệu BĐ 97126 có 4 lao động của tỉnh Bình Định đang ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, khu vực tâm bão đã đi qua (giảm 04 tàu cá của Quảng Ngãi đã di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm), chủ tàu báo cáo tàu không bị hỏng máy và vẫn an toàn, giữ liên lạc thường xuyên, đang di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo báo cáo của Bộ giao thông vận tải, các tỉnh Nghệ An - Quảng Ngãi có tổng số 525 tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa đang neo đậu tại các khu vực cảng biển.

Tác giả: Đỗ Hương

Nguồn tin: Báo Chính phủ