14 ‘nam thanh nữ tú’ bay lắc trong quán karaoke Hương Rừng

Nhóm đối tượng.

Trước đó, khoảng 1h20 ngày 10/1, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tiến hành kiểm tra quán karaoke Hương Rừng (thuộc thôn Tân Long, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo).



Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng vip 2 có 14 đối tượng nam nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy.



Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 1 đĩa tròn màu trắng, trên đĩa có tinh thể màu trắng cùng nhiều tang vật liên quan. Bước đầu, các đối tượng khai nhận là ma túy katamine. Qua xét nghiệm ma túy thì cả 14 đối tượng đều dương tính với ma túy.



Danh tính các đối tượng được xác định là: Trần Ngọc Hà (SN 2005, TT Thới Bình, huyện Thới Bình, Cà Mau); Danh Thị Kim Ngân (SN 2006, Tam Phú, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Năm (SN 2003, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo); Nguyễn Hoàng Dương (SN 2005 xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ; Phạm Thị Hà Vi (SN 2005, Trà Bồ, Phàn Sào Nam, Phú Cừ, Hưng Yên); Trần Ngọc Diệp, SN 2006, Phú CỪ, Hưng Yên; Ngô Quốc Huy (SN 1998, Ngọc Lương, Yên Thủy, Hòa Bình); Đặng Lệ Khuyên (SN 2002, Mường Khương, Lào Cai); Dương Nguyễn Trúc Mai (SN 2007, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương); Nguyễn Ngọc Tú (SN 1984, Tống Chân, Phù Cừ, Hưng Yên); Bùi Thị Cát Tường (SN 2004, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai); Nguyễn Thị Tình (SN 2005, Hưng Hà, Thái Bình); Chào Cói Mẩy (SN 2005 Bát Sát, Lào Cai) và Trần Thị Thu Hà (SN 2006, Thuận An, Bình Dương).



Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo Tiền phong