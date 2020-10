13h ngày 28-10, bão số 9 giảm cấp gió còn 10-11, giật cấp 13.

Trước đó, hồi 4h ngày 28-10, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 280km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão. Trên đất liền, các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bắc Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14; Đà Nẵng có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt.Từ 28 đến 31-10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.