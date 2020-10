Lực lượng giải cứu lập phương án cứu hộ, tiếp cận khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Trưa 13-10, thông tin của Tuổi Trẻ Online vừa nhận được từ Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn đóng tại xã Phong Xuân (Phong Điền, Thừa Thiên Huế), cho biết đoàn tiếp cận đi bộ lên Thủy điện Rào Trăng 3 tối 12-10 bị mất liên lạc với một số thành viên.

Your browser does not support the video tag.

13 cán bộ, chiến sĩ mất liên lạc khi đi cứu hộ Thủy điện Rào Trăng 3

Đoàn này đi hơn 20 người và lúc 23h tối 12-10 đã báo về còn cách thủy điện khoảng 3km. Tuy nhiên do thời tiết xấu, trời tối và địa hình sạt lở nên việc tiếp cận khó có thể diễn ra tiếp tục.

Đường lên khu vực một số thành viên đoàn cứu hộ bị mất liên lạc - Ảnh: HỮU KHÁ

Do đêm khuya, mưa lớn nên đoàn quyết định vào Trạm Kiểm lâm số 7 thuộc tiểu khu 67 (đóng trên đường di chuyển) nghỉ ngơi để sáng sớm tiếp tục lên đường.

Tuy nhiên, giữa đêm đã xảy ra một vụ sạt lở đất rất lớn chôn vùi 2 căn phòng của lực lượng cứu hộ đang nghỉ tại đây. Hiện 13 người trong đoàn này đang bị mất liên lạc.

Tuổi Trẻ Online đã liên lạc được với ông Nguyễn Thanh Bình, phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, người tham gia nhóm giải cứu.

Ông Bình cho biết ông và một số thành viên trong nhóm đã về an toàn lúc 5h sáng nay, vẫn còn một số thành viên mắc kẹt lại.

Tác giả: MINH TỰ - NHẬT LINH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ